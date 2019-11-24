سد الأنصب يحتفل بافتتاح الملعب الجديد

مسقط - الرؤية

احتفلَ فريقُ سد الأنصب الرياضي الثقافي -التابع لنادي بوشر الرياضي- بافتتاح ملعب الفريق الجديد، وتدشين الشعار الجديد؛ وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ يحيى بن ناصر بن محمد الحراصي والي بوشر، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ممثلي الولاية، وبعض المشائخ والأعيان.

وكرَّم راعي الحفل قدامى اللاعبين والإداريين في الفريق، وتكريم نادي بوشر لدعمه المستمر للفرق الأهلية، وتمَّ كذلك تكريم فريق غلا الرياضي لمشاركته الفعالة في الحفل، كما تفضل رئيس الفريق خالد بن خلفان أولاد أحمد بتسليم هدية تذكارية لراعي الحفل؛ بمعية الشيخ سعيد بن خلفان النبهاني.