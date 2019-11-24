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بالصور.. 6000 توأم يحتفلون بالعيد الوطني في "نادي السيارات"

الأحد 24 نوفمبر 2019 06:18 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

احتضن نادي عمان للسيّارات على مدار يومين أول وأكبر تجمع للتوائم في السلطنة بمناسبة العيد الوطني الـ49 المجيد، بحضور أكثر من 6000 من التوائم والمتشابهين في مكان واحد، وتحت مظلة واحدة من جميع أنحاء السلطنة إضافة إلى توائم من 18 دولة.

وأقيم التجمع بمبادرة طيبة من المركز العُماني لخدمات رجال الأعمال (تساهيل) تحت رعاية صاحب السمو السيد حاتم بن تركي بن سيف آل سعيد وصاحبة السمو السيدة رونق بنت تركي بن سيف آل سعيد. وصاحب هذا التجمع عدة فعاليات منها إقامة أكبر مسيرة وطنية للتوائم وهو الحدث الرئيسي في هذا التجمع، وتجسد حب القائد والوطن. بالإضافة إلى العديد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة مثل عروض الدراجات النارية، والسيارات الكلاسيكية، وفرق الفنون الشعبية، إلى جانب الأركان المتعددة كالمطاعم والألعاب والجلسات الحوارية والمسرح وركن المواهب وركن المؤسسات الصغيرة والأسر المنتجة وركن الطفل وركن التثقيف الصحي وغيرها من الأنشطة المتعددة.

وسبق هذا التجمع العديد من الأنشطة والفعاليات التي أقيمت على هامش الاستعداد لهذا التجمع الأول في السلطنة، منها: تكريم مواليد 23 يوليو حديثي الولادة، وأيضا تكريم المولودين في السنوات السابقة، كما تمّ إطلاق مسابقة كشخة العيد تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك، وقد تمّ تكريم ثلاثة فائزين من التوائم حصلوا على أكبر عدد من الإعجاب في مواقع التواصل الاجتماعي بالزي العماني.

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