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بالفيديو.. الهلال السعودي بمثل آسيا في كأس العالم للأندية بعد الفوز على أوراوا الياباني

24 نوفمبر 2019 . الساعة 16:23 بتوقيت مسقط

 

طوكيو - الوكالات

توج نادي الهلال السعودي، بلقب دوري أبطال آسيا، بفوزه على مضيفه أوراوا ريد الياباني بهدفين دون رد، في إياب النهائي، ويفوز في المباراتين بنتيجة 3 أهداف دون رد.

وسجل سالم الدوسري هدف فوز الهلال في الدقيقة 73 من زمن اللقاء، من جملة تكتيكية منظمة.

وأضاف الفرنسي الأسطورة بافيتيمبي غوميز الهدف الثاني للهلال في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع.

​وتمكن بتلك الطريقة فريق الهلال من حصد اللقب الآسيوي السابع في تاريخه، وتأهل للعب كأس العالم للأندية في قطر.

​كما ثأر بتلك النتيجة الهلال من خسارته للقب الآسيوي أمام أوراوا في عام 2017، بعدما خسر بنتيجة 2-1 بمجموعة اللقاءين.

 

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