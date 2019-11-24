الأحد, 24 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة خلال إجازة العيد الوطني

الأحد 24 نوفمبر 2019 01:35 م بتوقيت مسقط

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة خلال إجازة العيد الوطني

 

مسقط - الرؤية

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إلى استمرار تكثف السحب على سواحل بحر عمان وانتشار السحب على الأجزاء الشمالية للسلطنة وعلى سواحل الوسطى وظفار أدت لهطول أمطار متفرقة على أجزاء من سواحل ظفار- مع فرص لنشاط السحب وهطول أمطار متفرقة لاحقا على جبال الحجر والمناطق الساحلية لبحر عمان وسواحل ظفار.

وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 27 / 18 وفي مدينة صلالة 32  / 23 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 32 درجة في صلالة وأدناها درجة واحدة في جبل شمس.

وتوقع خبراء أرصاد، خلال الأيام القليلة القادمة وحتى بداية الأسبوع المقبل عدم تأثر أجواء السلطنة بمنخفضات جوية، مشيرين إلى وجود تدفقات للسحب وهطول أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجبال، مع استمرار اعتدال درجات الحرارة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

07 أكتوبر 2019

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة خلال اليومين القادمين

المزيد

30 سبتمبر 2019

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة .. اليوم

المزيد

13 نوفمبر 2019

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة .. اليوم

المزيد

26 أغسطس 2019

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة .. اليوم

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة خلال إجازة العيد الوطني

المحليات - أخبار

تراجع عجز الموازنة العامة للدولة إلى أقل من 1.55 مليار ريال بنهاية الربع الثالث

الاقتصاد - محلي

سعود الرواحي: جلالة السلطان الداعم الأول للرياضيين.. والرعاية السامية للقطاع واقع ملموس

رياضة - محلي

4.2% زيادة في رصيد الائتمان الممنوح إلى 25.9 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث

الاقتصاد - محلي

"البلديات": أمطار متفاوتة الغزارة خلال "أخدود المنخفض".. و"نخل" الأعلى هطولًا

المحليات - أخبار

5 ديسمبر.. الاحتفال بجائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي في دورتها السادسة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

إجازة العيد الوطني للقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

استمرار فرص هطول الأمطار على ولايات السلطنة حتى الاثنين المقبل

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

القبض على صاحب فيديو "الاعتداء بالضرب" .. وضبط 5 أشخاص بتهمة السرقة

المحليات - شرطة

بالفيديو.. جلالة السلطان يترأس اجتماع مجلس الوزراء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

دوروف: احذفوا "واتسآب" من هواتفكم فورا

منوعات - تكنولوجيا

إعلان أسفل الأكثر قراءة