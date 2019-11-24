تعرف على حالة الطقس بالسلطنة خلال إجازة العيد الوطني

مسقط - الرؤية

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إلى استمرار تكثف السحب على سواحل بحر عمان وانتشار السحب على الأجزاء الشمالية للسلطنة وعلى سواحل الوسطى وظفار أدت لهطول أمطار متفرقة على أجزاء من سواحل ظفار- مع فرص لنشاط السحب وهطول أمطار متفرقة لاحقا على جبال الحجر والمناطق الساحلية لبحر عمان وسواحل ظفار.

وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 27 / 18 وفي مدينة صلالة 32 / 23 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 32 درجة في صلالة وأدناها درجة واحدة في جبل شمس.

وتوقع خبراء أرصاد، خلال الأيام القليلة القادمة وحتى بداية الأسبوع المقبل عدم تأثر أجواء السلطنة بمنخفضات جوية، مشيرين إلى وجود تدفقات للسحب وهطول أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجبال، مع استمرار اعتدال درجات الحرارة.