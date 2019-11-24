روضة الواحة العالمية تحتفل بالعيد الوطني الـ 49

مسقط - الرؤية

احتفلت روضة الواحة العالمية الخاصة الواقعة في بوشر، بالعيد التاسع والأربعين المجيد.

وبمناسبة هذه الذكرى الجليلة والعزيزة على القلوب، أهدت أسرة روضة الواحة العالمية الخاصة إدارة ومعلمات وأطفال أجمل وأغلى التحايا لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله وأدامه لشعبه وبلاده.

وبدأ الاحتفال بعد تزيين المبنى بالأعلام العمانية والبالونات وأوراق الزينة الملونة، والتي أضفت جو من البهجة على قلوب الأطفال، وقام الأطفال بإرتداء الملابس التقليدية كل حسب بلده والأطفال العمانيين ارتدوا اللبس العماني بألوانه الزاهية وأنشدوا الأناشيد الجميلة وقاموا بتأدية بعض الحركات الإيقاعية حاملين الأعلام العمانية احتفالا بهذا اليوم ولقد وزعت الأكلات العمانية والحلوى على الأطفال.