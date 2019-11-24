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انتعاش سياحي يدفع بإيرادات الفنادق فوق 155 مليون ريال.. والسلطنة وجهة مفضلة للسفن العملاقة

الأحد 24 نوفمبر 2019 08:49 ص بتوقيت مسقط

انتعاش سياحي يدفع بإيرادات الفنادق فوق 155 مليون ريال.. والسلطنة وجهة مفضلة للسفن العملاقة

مسقط - الرؤية

ارتفعتْ إيرادات الفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم في السلطنة، بنهاية سبتمبر الماضي، بنسبة 8 بالمائة، لتصل إلى 155 مليونًا و235 ألف ريال عماني، فيما بَلَغ إجمالي عدد النزلاء بالفنادق ذات التصنيف 3 إلى 5 نجوم -حتى نهاية سبتمبر 2019- مليونًا و252 ألفًا و163 نزيلًا، بارتفاع نسبته 18.7 في المائة.

إلى ذلك، شهد ميناء السلطان قابوس السياحي وصول السفينة "مايريلا ديسكفري" للمرة الثالثة ضمن الموسم السياحي الشتوي؛ وذلك للقيام بعملية تبادل ركاب للموسم 2019م/2020م، تأكيدا على الجهود التي تبذلها وزارة السياحة لتعزيز قطاع السفن السياحية، في وقت تتحول فيه السلطنة إلى وجهة سياحية رائدة للسفن العملاقة. وقالت مالفيكا بنكج كيمجي عضو مجلس إدارة مجموعة كيمجي رامداس: إنَّ المجموعة -باعتبارها وكيلا لبعض السفن السياحية بالعالم- سوف تتعامل مع 134 رحلة عبر ميناء السلطان قابوس السياحي وميناء صلالة وميناء خصب، وهو ما يمثل 50 بالمائة من إجمالي عدد الرحلات السياحية إلى السلطنة خلال الموسم السياحي الشتوي الحالي.

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