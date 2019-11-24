السيابية: الرعاية السامية للمرأة العمانية وراء تميزها في شتى المجالات

مسقط- الرؤية

ترأست معالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميّل السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية عضو المجلس الأعلى بمنظمة المرأة العربية وفد السلطنة المُشارك في الاجتماع التاسع للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، والذي انطلقت أعماله أمس السبت بالعاصمة المصرية القاهرة.

وناقش الاجتماع التوجهات الإستراتيجية لعمل المنظمة خلال الفترة 2020م- 2025م بالاتساق مع التوجهات الدولية الخاصة بواجبات وحقوق المرأة وتوافقها مع أجندة منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. وناقش المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية دور المرأة وإسهاماتها في دعم العمل العربي، كما سيعتمد المجلس عددا من القرارات التي تهدف إلى تحقيق رؤية مشتركة فيما يتعلق بالمحاور التي تعزز وتبرز إنجازات المرأة بمختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وفي كلمة السلطنة ضمن أعمال الاجتماع التاسع للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، قالت معالي الشيخة عائشة السيابية: "نحمد الله أنَّ بلدنا سلطنة عُمان بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- تبذل جهوداً جبارة ومتواصلة دون توقف نحو مستقبل أفضل للمجتمع العُماني بشكل عام وللمرأة العُمانية بشكل خاص، وتحققت للمرأة العُمانية مكتسبات عديدة في كافة مجالات الحياة ساهمت في تمكينها لقيامها بالأدوار المنوطة بها في شتى الميادين". وأضافت: "لقد أثبتت المرأة العُمانية جدارتها وأنها عند حُسن ظن القائد وباني نهضة عُمان الحديثة جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-؛ حيث تصدرت سلطنة عُمان المشهد التنموي والمجتمعي على المستوى الإقليمي والدولي بما نالته المرأة العُمانية من استحقاقات بفضل الثقة الغالية التي أولاها لها جلالة السلطان المعظم".