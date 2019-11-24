اعتماد ماجستير التمريض وماجستير العلوم في تمريض القبالة بجامعة السلطان قابوس

مسقط- الرؤية

عقد مجلس جامعة السُّلطان قابوس اجتماعه الأول للعام الأكاديمي 2019/2020 بقاعة اجتماعات المجلس بالجامعة، برئاسة معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي رئيسة مجلس الجامعة، وبحضور أصحاب السعادة والأفاضل أعضاء المجلس.

واستهل المجلس اجتماعه بالاطلاع على تقرير عن استثمارات الجامعة الحالية والمستقبلية، مع إبراز إسهامها المطلوب في تعزيز الموارد المالية. من ناحية أخرى استضاف المجلس الموقر القائمين على منصة إيجاد؛ إذ تم تقديم عرض مرئي للتعريف عن المنصة، ومشاريعها الحالية والمستقبلية.

وتم اعتماد طرح برنامجي ماجستير في كلية التمريض وهما: ماجستير التمريض وماجستير العلوم في تمريض القبالة في العام الأكاديمي 2020/2021؛ حيث من المتوقع أن يعمل هذان البرنامجان على توسيع وتطوير المعرفة الحالية للممرضين مما سينعكس إيجاباً عليهم في تطوير أداء عملهم ويجعل مشاركاتهم أكثر إنتاجية وفعالية. كما اعتمد المجلس سياسة إجراءات تنظيم سياسات ولوائح وإجراءات جامعة السلطان قابوس، ومقترح تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون جامعة السلطان قابوس وفقاً لما تفتضيه مصلحة العمل. واعتمد المجلس أيضًا أعداد الطلبة المتوقع قبولهم بالجامعة للعام الأكاديمي 2020/2021، بمجموع 3085 طالبا وطالبة.

وعَقد المجلس لقاءه السنوي المفتوح مع أعضاء المجلس الاستشاري الطلابي بالجامعة للعام الأكاديمي (2019 -2020). وقد سجل المجلس شكره لأعضاء الدورة السابقة للمجلس الاستشاري وحثَّ الأعضاء الجدد على السير بوتيرة الإنجاز والتميز كما هو مؤمل منهم.