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تجديد عضوية السلطنة في منتدى البرلمانيين الشباب

الأحد 24 نوفمبر 2019 08:44 ص بتوقيت مسقط

تجديد عضوية السلطنة في منتدى البرلمانيين الشباب

 

مسقط - الرؤية

جدّد الاتحاد البرلماني الدولي عضوية السلطنة في اللجنة التنفيذية لمنتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد ممثلة عن المجموعة العربية، وذلك خلال مشاركة السلطنة في أعمال اجتماعات الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت بالعاصمة القطرية الدوحة.

وبذلك تكون السلطنة قد احتفظت بهذا المنصب، بعد تجديد عضوية المُكرمة الدكتورة رَيَّا بنت سالم المنذرية عضوة مجلس الدولة عضوة اللجنة التنفيذية لمنتدى البرلمانيين الشباب ممثلة عن المجموعة العربية للمرة الثانية على التوالي. وكان قد تم انتخابها للمرة الأولى خلال مشاركة السلطنة في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في دورته الـ١٣٦ في دكا عاصمة جمهورية بنجلاديش في أبريل 2017. وشاركت المكرمة الدكتورة رَيَّا المنذرية بفاعلية في جميع أنشطة المنتدى خلال العامين الماضيين ممثلة عن المجموعة العربية.

ومنتدى البرلمانيين الشباب قد تمَّ تأسيسه لقيادة العمل نحو تعزيز مشاركة الشباب في البرلمانات والمساعدة على ضمان أن يُؤدي البرلمانيون الشباب دورهم الكامل في أعمال البرلمان. ويتم تمثيل هذا المنتدى في المؤتمر الدولي للبرلمانيين الشباب الذي يُعقد مرتين سنويًا في مجلس الاتحاد البرلماني الدولي. وأسهم تبني أحد القرارات المهمة للاتحاد البرلماني الدولي عام 2010م بشأن تعزيز مشاركة الشباب في العملية الديمقراطية، في إنشاء هذا المنتدى عام 2013، ويقود المنتدى مجلس مكون من 12 شخصًا – يمثلون المجموعات الجيوسياسية الست والذين يقومون بدورهم بانتخاب الرئيس، ويتم إعادة انتخاب مجلس ورئيس المنتدى مرة كل سنتين.

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