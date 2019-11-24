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التشيكي ريتشارد هاينك والفرنسية ميريام جيلو يتصدران 3 آلاف متسابق

تكريم الفائزين في ختام منافسات "سبارتن تريفيكتا" في مشروع "جبل سيفة"

الأحد 24 نوفمبر 2019 08:42 ص بتوقيت مسقط

تكريم الفائزين في ختام منافسات "سبارتن تريفيكتا" في مشروع "جبل سيفة"

مسقط - الرؤية
اختُتمت بنجاح النسخة الثانية من سباق سبارتن تريفيكتا، والتي استضافها مشروع جبل سيفة، الوجهة السياحية الرائدة في العاصمة مسقط. واستضاف المشروع الفعالية السياحية والرياضية الأكبر من نوعها في السلطنة، بالتعاون مع وزارة السياحة، وشهدت مشاركة أكثر من 3,000 متسابق من محاربي سبارتن الذين اختبروا قوة تحملهم ولياقتهم البدنية خلال واحد من أشهر سباقات العوائق على مستوى العالم.
وتضمَّنتْ النسخة أول تحدي "هوريكين هيت" من نوعه في الشرق الأوسط، على مدى 4 ساعات، وتنافست خلاله الفرق داخل وخارج حلبة سباق سبارتن. وفاز كل من ريتشارد هاينك من جمهورية التشيك، وميريام جيلو من فرنسا في سباق "بيست"، أطول سباقات سبارتن، والذي امتد لمسافة 21 كيلومترا، وتضمن 30 عائقا من عوائق سبارتن الصعبة.
كما حصد المتنافسان نفساهما المركز الأول في سباق "سوبر" بعد نجاحهما في قطع مسافة 13 كيلومترا و25 عائقاً صعباً. أما في سباق الأطفال بين 10 و13 عاماً، فقد فاز كل من جولز برويتمان وشوق البلوشية. كما نجح عدد من المتسابقين في إكمال جميع السباقات الثلاثة لينضموا رسميًّا إلى قائمة أبطال سبارتن تريفيكتا.

 

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