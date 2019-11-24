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ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية لمؤسسة الزبير

"تعاون" يحتفل بالعيد الوطني المجيد مع أطفال مركز الأمان

الأحد 24 نوفمبر 2019 08:41 ص بتوقيت مسقط

"تعاون" يحتفل بالعيد الوطني المجيد مع أطفال مركز الأمان

مسقط - الرؤية
احتفل فريق "تعاون" -التابع لمؤسسة الزبير- بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، مع أطفال مركز الأمان التابع لوزارة التنمية الإجتماعية.
وقالت الدكتورة نادية بنت علي العجمية مديرة مركز الأمان للتأهيل بمحافظة مسقط: نشكر فريق تعاون على مشاركته فعاليتنا للاحتفال بهذا اليوم المجيد، في إطار حرص المركز على المساهمة في دمج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع المحلي، ومشاركتهم الاحتفالات بالمناسبات الوطنية. وقد شهد الاحتفال حضورا لافتا بفضل الدور الذي لعبه فريق تعاون في التسويق لهذه الفعالية، موضحة أنَّ المركز يعمل على تنمية قدرات منتسبية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم من خلال إشراكهم مع المجتمع الخارجي.
من جانبه، قال فيصل بن علي المنذري مساعد مدير الاتصالات المجتمعية بمؤسسة الزبير: إنَّ الفعالية تأتي في إطار حرص مؤسسة الزبير على تعزيز الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المحلي، إلى جانب تعزيز القيم المؤسساتية لدى موظفي المؤسسة من خلال هذه المشاركة.
ويضمُّ فريق تعاون عددا من موظفي مؤسسة الزبير والشركات التابعة لها، ويتبنى الفريق العديد من المبادرات المجتمعية التي يقدمها موظفو المؤسسة ومجموعة الشركات التابعة لها؛ بهدف خدمة مجتمعهم والمشاركة في تنميته في مختلف المجالات؛ وذلك من خلال الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني. وفي هذه المبادرة؛ تعاون الفريق مع القائمين على مركز الأمان التابع لوزارة التنمية الاجتماعية بالخوض لمشاركة أطفال المركز بالاحتفال بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، مشاركة هذه الفئة الاحتفال بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا.
ويأتي تنظيم الفعالية في إطار تحقيق المسؤولية المجتمعية التي تتبناها مؤسسة الزبير في خدمة المجتمع المحلي؛ من خلال إقامة العديد من الفعاليات والمهرجانات لمختلف فئات المجتمع؛ خصوصا فئة الأطفال وكبار السن، ولقد اشتملَ احتفالُ مركز الأمان بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد على العديد من الفعاليات والفقرات الفنية والترفيهية للأطفال، إضافة لمعرض لمنتجات أطفال المركز ومعرض للأسر المنتجة؛ اشتمل على ركن المشغولات الحرفية والبخور والعطور، وركن المأكولات والحلويات، وركن المشغولات، وركن الأنشطة المهنية، كما تضمن الحفل عدة مسابقات ترفيهية لأطفال المركز.

 

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