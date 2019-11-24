البنك الأهلي يطلق برنامج "مكافآت" بعروض جذابة

مسقط - الرؤية

أطلقَ البنكُ الأهلي برنامجه الجديد لحاملي بطاقات "مكافآت الأهلي"، ضمن جهوده المتواصلة لتقديم أفضل الخدمات المصرفية، وخلق قيمة مضافة لعملائه، ويتيح البرنامج الجديد لحاملي البطاقات الاستفادة من مجموعة واسعة من الخصومات والعروض.

يُشار إلى أنَّ برنامج مكافآت الأهلي مُتاح لجميع حاملي بطاقات الخصم المباشر والائتمان من البنك الأهلي، ويُمكن للعملاء الاستفادة من مجموعة واسعة من الخصومات التي تشمل "اشتر واحدة واحصل على أخرى مجانًا"، أو خصومات تصل إلى 50% عبر عدة قطاعات كالمطاعم وقطاع الترفيه والعناية بالصحة وأنماط الحياة. والعروض ليست مقتصرة على السلطنة فقط، بل يمكن الاستفادة منها في دول أخرى كدولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين...وغيرها.

وقالت هناء الهنائية نائبة المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي: نعمل باستمرار على ضمان حصول عملائنا على أقصى قيمة من خلال شراكتهم مع البنك. وتم تصميم برنامج مكافآت الأهلي الجديد لتوفير مزايا حصرية لعملائنا. وتهدف مجموعة الخصومات والعروض المقدمة إلى تعزيز تجربة التسوق لعملائنا، نريد أن نكون الخيار المفضل مع عملائنا ونقدم أفضل الحلول المصرفية لهم.