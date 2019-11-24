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موسم سياحي واعد

الأحد 24 نوفمبر 2019 08:29 ص بتوقيت مسقط

موسم سياحي واعد

تتواصل البُشريات النوفمبرية تزامناً مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، وهذه البشريات تمتدُّ إلى القطاعات كافة؛ ففي القطاع السياحي تأتي الأرقام الإيجابية التي تعكسُ نموَّ هذا القطاع الذي يُعزِّز من جهود التنويع الاقتصادي وزيادة الإيرادات غير النفطية.

فقد ارتفعت إيرادات الفنادق بنسبة 8 في المائة، مُسجِّلة ما يربو على 155.2 مليون ريال، بنهاية سبتمبر الماضي، فيما وَصَل عدد النزلاء إلى مليون و252 ألفًا و163 نزيلًا، بارتفاع نسبته 18.7 في المائة. وهذه أرقام تُترجم الجهودَ التي تبذلها الجهات المعنية بالترويج السياحي. وتزامنا مع هذه الإحصاءات الإيجابية من المقرر أن تستقبل موانئ السلطان قابوس السياحي وصلالة وخصب 134 رحلة بحرية، أي نحو 50% من إجمالي الرحلات السياحية المجدولة خلال الموسم السياحي الشتوي الحالي.

... إنَّ القطاع السياحي من القطاعات الواعدة المستهدفة في خطط التنويع الاقتصادي التي توفِّر موارد مالية للدولة، وتُسهم في توظيف الشباب وتعود بالنفع على اقتصادنا الوطني.

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