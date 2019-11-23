حلقة عمل لتطوير الخطة الإستراتيجية للكليات المهنية

مسقط - العمانية

تُنظِّم وزارة القوى العاملة، اليوم، حلقة عمل حول تطوير الخطة الإستراتيجية للكليات المهنية، في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، تحت رعاية سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي أمين عام مجلس التعليم.

ويُشارك في الحلقة عددٌ من أعضاء مجلس أمناء الكليات المهنية، وعدد من مؤسسات القطاع الخاص والمختصين في مجال التعليم والتدريب المهني.

وتهدفُ الحلقة إلى تطوير العناصر الرئيسية للخطة الإستراتيجية للكليات المهنية المتمثلة؛ في: (الرؤية والرسالة والأهداف والقيم وسمات الخريجين) مع جميع المشاركين.

وسيجري توزيع المشاركين في الحلقة على 16 مجموعة عمل، ويكون لكل مجموعة رئيس ومقرر يقومان بالاتفاق مع أعضاء المجموعة على العناصر الأساسية للخطة، ورفع تقرير للجنة الإشراف على إعداد وتطوير الخطة الإستراتيجية والخطط التشغيلية للكليات المهنية.