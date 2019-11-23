"الغرفة" تختتم مشاركتها في ملتقى التعاون الاقتصادي بإسطنبول

الرؤية - سيف المعمري

اختتمتْ غرفة تجارة وصناعة عُمان مشاركتها في النسخة الرابعة عشرة لملتقى التعاون الاقتصادي التركي العربي، الذي استضافته مدينة إسطنبول في جمهورية تركيا، بمشاركة 1500 من رجال الأعمال وممثلي الشركات من مختلف الدول العربية.

وترأسَ وفد الغرفة زاهر بن محمد الكعبي عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة البريمي، وبمشاركة عدد من أصحاب الأعمال العمانيين.. وتضمَّن برنامج الملتقى حفل استقبال رسم للوفود المشاركة.

وأشار زاهر الكعبي عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة البريمي -في كلمته- إلى التطور الذي تشهده العلاقات العمانية-التركية، وحجم التبادل التجاري بين البلدين والذي جاء بفضل التسهيلات والدعم الذي تقدمه الجهات ذات العلاقة؛ حيث بلغت قيمة الواردات العمانية من تركيا خلال العام 2018 أكثر من 46 مليون ريال عماني، فيما بلغت قيمة الصادرات العمانية إلى تركيا أكثر من 12 مليون ريال عماني.

وشارك الكعبي في الاجتماع الذي نظمته جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية العربية (Turap)/ برئاسة صبوحي عطّار، وبحضور عبدالله دينيز مدير تنفيذي للمشاريع الاستثمارية في مكتب رئاسة الجمهورية التركية، وبحضور رؤساء غرف التجارة العربية. وبحث الاجتماع أطر التعاون الاقتصادي بين البلدان العربية وتركيا، وتفعيل دور الغرف التجارية بشكل أكبر لتحقيق التعاون البناء بين الدول العربية وتركيا. وتم الاتفاق على أن يعقد ملتقى التعاون الاقتصادي كل عام في بلد، وسيعقد خلال العام 2020م في تونس، وتم تقديم مقترح لاستضافته بالسلطنة خلال الأعوام المقبلة.

وصاحب الملتقى معرض لمستلزمات وتكنولوجيا البناء والديكور الداخلي والمفروشات، إضافة إلى المعرض الثالث للاستثمار والتمويل والمشاريع العقارية، كما عُقدت ندوة اقتصادية بعنوان "واقع وأفق الاستثمارات التركية العربية" وحضرها رؤساء الوفود المشاركة وسفراء بعض الدول العربية في تركيا.

وناقشتْ الندوة واقع التعاون الاقتصادي التركي العربي، إضافة إلى عرض لأهم الفرص الاستثمارية المتوفرة في تركيا بحضور محمد أونور بارتال مدير وكالة التنمية والاستثمار في إسطنبول، وسادات كوتلو نائب رئيس جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية العربية، وغزوان المصري ممثل رئاسة موسياد.