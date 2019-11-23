السبت, 23 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
22 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

"الغرفة" تختتم مشاركتها في ملتقى التعاون الاقتصادي بإسطنبول

السبت 23 نوفمبر 2019 08:06 م بتوقيت مسقط

3
4
6
IMG_0751
IMG_0795

الرؤية - سيف المعمري

اختتمتْ غرفة تجارة وصناعة عُمان مشاركتها في النسخة الرابعة عشرة لملتقى التعاون الاقتصادي التركي العربي، الذي استضافته مدينة إسطنبول في جمهورية تركيا، بمشاركة 1500 من رجال الأعمال وممثلي الشركات من مختلف الدول العربية.

وترأسَ وفد الغرفة زاهر بن محمد الكعبي عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة البريمي، وبمشاركة عدد من أصحاب الأعمال العمانيين.. وتضمَّن برنامج الملتقى حفل استقبال رسم للوفود المشاركة.

وأشار زاهر الكعبي عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة البريمي -في كلمته- إلى التطور الذي تشهده العلاقات العمانية-التركية، وحجم التبادل التجاري بين البلدين والذي جاء بفضل التسهيلات والدعم الذي تقدمه الجهات ذات العلاقة؛ حيث بلغت قيمة الواردات العمانية من تركيا خلال العام 2018 أكثر من 46 مليون ريال عماني، فيما بلغت قيمة الصادرات العمانية إلى تركيا أكثر من 12 مليون ريال عماني.

وشارك الكعبي في الاجتماع الذي نظمته جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية العربية (Turap)/ برئاسة صبوحي عطّار، وبحضور عبدالله دينيز مدير تنفيذي للمشاريع الاستثمارية في مكتب رئاسة الجمهورية التركية، وبحضور رؤساء غرف التجارة العربية. وبحث الاجتماع أطر التعاون الاقتصادي بين البلدان العربية وتركيا، وتفعيل دور الغرف التجارية بشكل أكبر لتحقيق التعاون البناء بين الدول العربية وتركيا. وتم الاتفاق على أن يعقد ملتقى التعاون الاقتصادي كل عام في بلد، وسيعقد خلال العام 2020م في تونس، وتم تقديم مقترح لاستضافته بالسلطنة خلال الأعوام المقبلة.

وصاحب الملتقى معرض لمستلزمات وتكنولوجيا البناء والديكور الداخلي والمفروشات، إضافة إلى المعرض الثالث للاستثمار والتمويل والمشاريع العقارية، كما عُقدت ندوة اقتصادية بعنوان "واقع وأفق الاستثمارات التركية العربية" وحضرها رؤساء الوفود المشاركة وسفراء بعض الدول العربية في تركيا.

وناقشتْ الندوة واقع التعاون الاقتصادي التركي العربي، إضافة إلى عرض لأهم الفرص الاستثمارية المتوفرة في تركيا بحضور محمد أونور بارتال مدير وكالة التنمية والاستثمار في إسطنبول، وسادات كوتلو نائب رئيس جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية العربية، وغزوان المصري ممثل رئاسة موسياد.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

23 نوفمبر 2015

"الغرفة" تختتم مشاركتها في المنتدى الخليجي الهندي الرابع بجدة

المزيد

12 نوفمبر 2017

كلية البريمي تختتم مشاركتها في ملتقى بيت الزبير للشباب

المزيد

16 أكتوبر 2016

السلطنة تختتم مشاركتها في ملتقى شباب العواصم العربية بالأردن

المزيد

14 مارس 2016

"العدل" تختتم مشاركتها في اجتماع "التعاون القضائي" بالقاهرة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تراجع عجز الموازنة العامة للدولة إلى أقل من 1.55 مليار ريال بنهاية الربع الثالث

الاقتصاد - محلي

سعود الرواحي: جلالة السلطان الداعم الأول للرياضيين.. والرعاية السامية للقطاع واقع ملموس

رياضة - محلي

4.2% زيادة في رصيد الائتمان الممنوح إلى 25.9 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث

الاقتصاد - محلي

"البلديات": أمطار متفاوتة الغزارة خلال "أخدود المنخفض".. و"نخل" الأعلى هطولًا

المحليات - أخبار

5 ديسمبر.. الاحتفال بجائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي في دورتها السادسة

المحليات - أخبار

«الرؤية» تنظم أمسية احتفالاً بالعيد الوطني الـ49 في ولاية عبري

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

إجازة العيد الوطني للقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

القبض على صاحب فيديو "الاعتداء بالضرب" .. وضبط 5 أشخاص بتهمة السرقة

المحليات - شرطة

بالفيديو.. جلالة السلطان يترأس اجتماع مجلس الوزراء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالصور والفيديو : أمام المقام السامي.. عدد من أصحاب المعالي والسعادة يؤدون قسم اليمين

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

استمرار فرص هطول الأمطار على ولايات السلطنة حتى الاثنين المقبل

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة