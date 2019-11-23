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500 مشارك في مؤتمر "الشرق الأوسط وإفريقيا للأسواق الحرة"

السبت 23 نوفمبر 2019 08:06 م بتوقيت مسقط

500 مشارك في مؤتمر "الشرق الأوسط وإفريقيا للأسواق الحرة"

 

مسقط - العمانية

تبدأ، اليوم، أعمال مؤتمر جمعية الشرق الأوسط وإفريقيا للأسواق الحرة، والذي يسلط الضوء على قطاعي الطيران والبيع بالتجزئة، وتنظمه جمعية الشرق الأوسط وإفريقيا للأسواق الحرة، بالتعاون مع السوق الحرة مسقط، ويستمر ثلاثة أيام.

ويناقشُ المؤتمر -الذي يُعقد بفندق "كمبنسكي-الموج"- العديد من الموضوعات؛ أهمها: بناء العلامات التجارية لنوعية الأغذية والمشروبات بالأسواق الحرة وطرق التواصل مع المستخدمين الرقميين وفهم طبيعة المسافرين من الدول الإفريقية. ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر 500 من ممثّلي الشركات ورجال الأعمال ومتخصصين في هذا القطاع.

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