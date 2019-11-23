السبت, 23 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
22 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

9% زيادة في إيرادات السلطنة إلى 7.95 مليار ريال.. والإنفاق 9.5 مليار

تراجع عجز الموازنة العامة للدولة إلى أقل من 1.55 مليار ريال بنهاية الربع الثالث

السبت 23 نوفمبر 2019 08:05 م بتوقيت مسقط

تراجع عجز الموازنة العامة للدولة إلى أقل من 1.55 مليار ريال بنهاية الربع الثالث

 

الرؤية - نجلاء عبدالعال

تراجعَ عجزُ الموازنة العامة للدولة -قبل احتساب وسائل التمويل- بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، ليبلغ مليارا و545 مليون ريال عماني تقريبا، وهو ما يقل عن العجز المقدر في الموازنة بنسبة 45% تقريبا؛ حيث يبلغ العجز المقدر 2.8 مليار ريال، بحسب بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي العماني.

وجاء تراجع العجز بعد أن سجلت الإيرادات العامة للدولة بنهاية الربع الثالث زيادة إلى 7 مليارات و949 مليونا و600 ألف ريال عُماني، بزيادة حوالي 9% عما كانت عليه في نهاية سبتمبر من العام الماضي؛ حيث بلغت الإيرادات 7 مليارات و754 مليونا و100 ألف ريال عُماني، كذلك تراجع الإنفاق العام خلال نفس الفترة مسجلا 9 مليارات و494 مليونا و300 ألف ريال، بما يقل 1.8% عما كان عليه في نهاية سبتمبر عام 2018.

وبحسب التقرير الشهري للبنك المركزي، بلغ صافي إيرادات النفط 4.604 مليار ريال تقريبا متراجعة بنحو 158 مليون ريال عن الصافي في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات من الغاز الطبيعي 1.31 مليار ريال عماني متراجعة نحو 71 مليون ريال عن مثيلتها في نهاية سبتمبر 2018. وبحسابات "الرؤية"، مثلت إيرادات النفط والغاز معا حوالي 5.914 مليار ريال عماني وهو ما يمثل 74.4% من إجمالي الإيرادات العامة، أما الإيرادات غير النفطية فبلغت بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2.035 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 26.3% عما كانت عليه في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وفي جانب الإنفاق العام، بلغ إجمالي المصروفات الجارية 6.652 مليار؛ وضمن بنود المصروفات الجارية كانت مصروفات الوزارات المدنية منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي 3.157 مليار ريال، وبلغت مصروفات الدفاع والأمن 2.36 مليار ريال تقريبا، وسجلت الفوائد على القروض 441 مليون ريال تقريبا، وبلغ إجمالي المصروفات الاستثمارية 1.75 مليار ريال تقريبا، وبلغت قيمة المساهمات والنفقات الأخرى 529 مليون ريال تقريبا.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

23 نوفمبر 2015

ارتفاع عجز الموازنة العامة إلى 2.93 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2015

المزيد

25 مارس 2017

تراجع الناتج المحلي للسلطنة 9% في الربع الثالث من 2016.. وارتفاع رصيد الائتمان الممنوح بنهاية يناير الماضي إلى 22.1 مليار ريال

المزيد

20 فبراير 2019

1.87 مليار ريال عجز الموازنة العامة بنهاية نوفمبر بانخفاض 43%.. و9.68 مليار إيرادات

المزيد

03 أغسطس 2015

1.5 مليار ريال عجز في الموازنة العامة بنهاية مايو.. وتراجع إيرادات النفط 46.3%

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تراجع عجز الموازنة العامة للدولة إلى أقل من 1.55 مليار ريال بنهاية الربع الثالث

الاقتصاد - محلي

سعود الرواحي: جلالة السلطان الداعم الأول للرياضيين.. والرعاية السامية للقطاع واقع ملموس

رياضة - محلي

4.2% زيادة في رصيد الائتمان الممنوح إلى 25.9 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث

الاقتصاد - محلي

"البلديات": أمطار متفاوتة الغزارة خلال "أخدود المنخفض".. و"نخل" الأعلى هطولًا

المحليات - أخبار

5 ديسمبر.. الاحتفال بجائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي في دورتها السادسة

المحليات - أخبار

«الرؤية» تنظم أمسية احتفالاً بالعيد الوطني الـ49 في ولاية عبري

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

إجازة العيد الوطني للقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

القبض على صاحب فيديو "الاعتداء بالضرب" .. وضبط 5 أشخاص بتهمة السرقة

المحليات - شرطة

بالفيديو.. جلالة السلطان يترأس اجتماع مجلس الوزراء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالصور والفيديو : أمام المقام السامي.. عدد من أصحاب المعالي والسعادة يؤدون قسم اليمين

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

استمرار فرص هطول الأمطار على ولايات السلطنة حتى الاثنين المقبل

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة