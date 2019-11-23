تسجيل 7758 ترخيصا صناعيا في 10 أشهر عبر "استثمر بسهولة"

مسقط – العمانية

بلغ عدد التراخيص الصناعية حسب الفئات التي تمَّ تسجيلها عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" خلال الفترة من بداية يناير 2019 وحتى نهاية أكتوبر من العام الجاري، 7 آلاف و758 ترخيصا صناعيا.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن المشاريع الصناعية التي تبلغ تكلفتها الاستثمارية أقل من 5 آلاف ريال عماني سجلت (7262) ترخيصا صناعيا، فيما سجلت المشاريع الصناعية البالغة تكلفتها الاستثمارية من 5 آلاف ريال عماني إلى 50 ألف ريال عماني (110) تراخيص صناعية، أما المشاريع الصناعية التي تبلغ قيمتها الاستثمارية من 50 ألف ريال عماني وحتى 100 ألف ريال عماني فشكلت (55) ترخيصا صناعيا. في حين أن المشاريع الصناعية التي تبلغ تكلفتها الاستثمارية من 100 ألف ريال عماني إلى 500 ألف ريال عماني شكلت (129) ترخيصا صناعيا، كما أن المشاريع الصناعية التي تبلغ قيمتها الاستثمارية أكثر من 500 ألف ريال عماني فقد بلغت (202) ترخيص صناعي.

وقالت ابتسام بنت محمد العلوية أمينة السجل الصناعي بوزارة التجارة والصناعة إن تقديم خدمة التراخيص الصناعية إلكترونيًا يهدف إلى تسهيل تقديم خدمات قطاع الأعمال والمتعلقة بالعمل الصناعي في السلطنة تسهم في التسهيل على المستثمرين وأصحاب وصاحبات الأعمال من حيث توفير الوقت والجهد.

وأوضحت أن مسار العمل للموافقة على الترخيص الصناعي يبدأ بتقديم الطلب عن طريق بوابة "استثمر بسهولة" ويتم التحقق من موقع المصنع وصحة الأنشطة والمنتجات والطاقة الإنتاجية والمعدات والآلات ووحدة القياس واسم المنشأة ثم بعد ذلك تتم دراسة جدوى المشروع، مشيرة إلى أن وجود جهات معنية مرتبطة بموافقة الترخيص الصناعي ويتحول إليها مسار الطلب للموافقة عليه في مدة لا تتجاوز 30 يوماً ومن ثم يتم إصدار الترخيص الصناعي وهو ترخيص نهائي يمتد لفترة ثلاث سنوات.

وأشارت أمينة السجل الصناعي إلى أنه عند قيام المستثمر بتنفيذ المشروع وبدء العمل فإنِّه يتقدم بطلب تحديث البيانات من حيث تاريخ بدء الإنتاج الفعلي عن طريق البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" وبعد انتهاء مدة الترخيص الصناعي يتقدم صاحب العلاقة بطلب التجديد عن طريق النظام وفق استمارة طلب تجديد الترخيص، وبعد ذلك تتم زيارة المصنع من قبل المختصين والتأكد من كافة البيانات الإنتاجية.