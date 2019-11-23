السلطنة تشارك في "هوريكا 2019" بالرياض.. الثلاثاء

مسقط - العمانية

تشارك السلطنة مُمثلة في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" الثلاثاء المقبل في أعمال النسخة التاسعة من المعرض الدولي للأغذية والمشروبات والضيافة (هوريكا 2019) الذي يُقام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية على مدار ثلاثة أيام.

وتأتي مشاركة "مدائن" في المعرض إيماناً منها بأهمية تواجد الحملة الوطنية للترويج للمنتجات العمانية (صنع في عُمان) في مختلف الأحداث الاقتصادية داخل السلطنة وخارجها تعزيزًا لأهداف الحملة المتمثلة في تشجيع المستهلكين على شراء السلع المنتجة محليًّا وتعريفهم بجودة المنتجات العمانية العالية ومقدرتها على المنافسة محليًّا وخارجيًّا وإيجاد أسواق جديدة لها.

وتشارك هذا العام إلى جانب الشركات والمصانع المشاركة تحت مظلة "مدائن" حوالي 370 شركة تمثل أكثر من 40 دولة.

ويُعد المعرض فرصة لأصحاب الأعمال والمستثمرين لاكتشاف آخر ما توصلت إليه الشركات المحلية والعالمية في مجال الأغذية والمشروبات والضيافة، وبحث عقد صفقات جديدة في هذا المعرض الذي يحظى بشهرة واسعة في المنطقة وتتواجد فيه أكبر الشركات ذات الاختصاص من كافة دول العالم.