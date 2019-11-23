"المواصفات والمقاييس" تتحقق من 495 ميزانا تجاريا

مسقط – العمانية

بلغ إجمالي عدد الموازين التي تمَّ التحقق منها من قبل المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة خلال الربع الثاني من العام الجاري (495) ميزانا.

وأوضحت دائرة الإحصاء بوزارة التجارة والصناعة أن الموازين تمثلت في (227) ميزان صاغة، و(179) ميزانا تجاريا، و(49) ميزانا لخراطيم مضخات الوقود السائل، و(30) ميزانا لنقاط المقطورات، و(10) موازين للجسور.

وأكدت الوزارة أن تطبيق قانون القياس والمعايرة من خلال الرقابة المترولوجية على الأوزان والموازين يساهم في تقليل الأخطاء في التعاملات ويساعد على حماية المستهلك ليحصل على كمية المنتج المطابقة للمبلغ الذي يدفعه مقابل السلعة.

وأشارت الوزارة إلى أنَّ الرقابة المستمرة لها دور كبير في دعم وتطوير الأداء الاقتصادي لقطاعات الصناعة والتبادل التجاري وحماية المستهلك، داعية أصحاب المحلات التجارية والصاغة والجهات التي يتم التحقق من موازينها للتعاون مع مفتشي الوزارة وتسهيل أعمالهم لما فيه من الحماية المشتركة للمستهلك والتاجر وتعزيز الثقة بينهما.