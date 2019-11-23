السبت, 23 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
24 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

"المواصفات والمقاييس" تتحقق من 495 ميزانا تجاريا

السبت 23 نوفمبر 2019 07:01 م بتوقيت مسقط

"المواصفات والمقاييس" تتحقق من 495 ميزانا تجاريا

 

مسقط – العمانية

بلغ إجمالي عدد الموازين التي تمَّ التحقق منها من قبل المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة خلال الربع الثاني من العام الجاري (495) ميزانا.

وأوضحت دائرة الإحصاء بوزارة التجارة والصناعة أن الموازين تمثلت في (227) ميزان صاغة، و(179) ميزانا تجاريا، و(49) ميزانا لخراطيم مضخات الوقود السائل، و(30) ميزانا لنقاط المقطورات، و(10) موازين للجسور.

وأكدت الوزارة أن تطبيق قانون القياس والمعايرة من خلال الرقابة المترولوجية على الأوزان والموازين يساهم في تقليل الأخطاء في التعاملات ويساعد على حماية المستهلك ليحصل على كمية المنتج المطابقة للمبلغ الذي يدفعه مقابل السلعة.

وأشارت الوزارة إلى أنَّ الرقابة المستمرة لها دور كبير في دعم وتطوير الأداء الاقتصادي لقطاعات الصناعة والتبادل التجاري وحماية المستهلك، داعية أصحاب المحلات التجارية والصاغة والجهات التي يتم التحقق من موازينها للتعاون مع مفتشي الوزارة وتسهيل أعمالهم لما فيه من الحماية المشتركة للمستهلك والتاجر وتعزيز الثقة بينهما.

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

03 نوفمبر 2018

"التجارة والصناعة" تتحقق من 1892 ميزانا بنهاية سبتمبر

المزيد

20 مارس 2017

مكتب الوكيل مع المواصفات والمقاييس في نهائي كروية "التجارة" غدا

المزيد

18 فبراير 2017

"المواصفات والمقاييس" تطلق حملة للتوعية بقانون بيع الأحجار الكريمة

المزيد

04 نوفمبر 2017

معايرة 39 ميزانا للمجوهرات و357 "تجاريا" بشمال الباطنة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"البلديات": أمطار متفاوتة الغزارة خلال "أخدود المنخفض".. و"نخل" الأعلى هطولًا

المحليات - أخبار

5 ديسمبر.. الاحتفال بجائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي في دورتها السادسة

المحليات - أخبار

سعر نفط عمان يقترب من 65 دولارا

الاقتصاد - محلي

العثور على الطفل المفقود بالرستاق مفارقا للحياة

المحليات - شرطة

بالصور: "الدفاع المدني" تنفي العثور على طفل الحوقين.. وتنقذ شخصا بالقرم

المحليات - أخبار

الموجة الثانية من الأمطار تسقي مسقط .. ورصد خلايا رعدية على معظم المحافظات

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

إجازة العيد الوطني للقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

القبض على صاحب فيديو "الاعتداء بالضرب" .. وضبط 5 أشخاص بتهمة السرقة

المحليات - شرطة

بالفيديو.. جلالة السلطان يترأس اجتماع مجلس الوزراء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالصور والفيديو : أمام المقام السامي.. عدد من أصحاب المعالي والسعادة يؤدون قسم اليمين

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالفيديو.. أمطار وثلوج على مسندم

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة