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ارتفاع إجمالي الودائع بنسبة 3.3% إلى نحو 23.2 مليار ريال عماني

4.2% زيادة في رصيد الائتمان الممنوح إلى 25.9 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث

السبت 23 نوفمبر 2019 07:00 م بتوقيت مسقط

4.2% زيادة في رصيد الائتمان الممنوح إلى 25.9 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث

 

 

مسقط – العمانية

ارتفع رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الذي يشمل البنوك التقليدية ومؤسسات الصيرفة الإسلامية وشركات الإيداع الأخرى بنسبة 2ر4 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى 9ر25 مليار ريال عُماني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وأوضحت الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص شهد نموا بنسبة 4ر3 بالمائة ليصل إلى 7ر22 مليار ريال عُماني بنهاية شهر سبتمبر 2019.

ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى استحواذ قطاع الشركات الخاصة غير المالية على حصة تبلغ 2ر46 بالمائة تلاه وبفارق بسيط قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بحصة وصلت إلى 2ر45 بالمائة بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية والقطاعات الأخرى 2ر5 بالمائة و4ر3 بالمائة على التوالي.

وبلغ إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي حوالي 2ر23 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر 2019 مسجلا نموا بنسبة 3ر3 بالمائة وسجلت ودائع القطاع الخاص نموا بنسبة 3ر6 بالمائة لتصل إلى حوالي 15 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر 2019.

ويشير التوزيع القطاعي لودائع القطاع الخاص إلى أن حصة قطاع الأفراد بلغت حوالي 5ر49 بالمائة تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 3ر30 بالمائة و9ر17 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 3ر2 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.

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