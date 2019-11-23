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"عمانتل" تستضيف مؤتمر الشرق الأوسط للمشغلين العالميين.. غدا

السبت 23 نوفمبر 2019 06:59 م بتوقيت مسقط

"عمانتل" تستضيف مؤتمر الشرق الأوسط للمشغلين العالميين.. غدا

 

مسقط – الرؤية

تستضيف "عمانتل" غدا الاجتماع السنوي السادس لمؤتمر الشرق الأوسط للمشغلين العالميين بالتعاون مع المنظمة الدولية للاتصالات. ويعقد الاجتماع، الذي يستمر ليومين، للمرة الأولى في مسقط خلال يومي 25 و26 من الشهر الجاري، ويحضره أكثر من 450 مسؤولًا تنفيذيًا عالميًا في مجال الاتصالات يمثلون أكثر من 200 شركة.

ويعد مؤتمر الشرق الأوسط للمشغلين العالميين منصة حصرية عالمية للاتصالات يلتقي خلالها مزودو خدمات الاتصالات بالجملة. ويشهد عقد جلسات لتبادل المعرفة تغطي موضوعات مختلفة مثل كوابل الاتصالات البحرية، والاتصالات المتنقلة، وشبكات الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل، وأعمال البيع بالجملة، ومراكز البيانات ودور المرأة في قطاع الاتصالات. كما تنظم عمانتل فعاليات "يوم الجولف" للمشاركين في المؤتمر بملعب جولف الموج اليوم.

ويأتي تنظيم "عمانتل" للمؤتمر بعد توقيعها اتفاقية شراكة مع "إكوينكس" لبناء مركز بيانات عالمي المستوى في السلطنة، وتدشين عمانتل فرنسا ونقطة الإرساء الخاصة بها في مدينة مرسيليا الفرنسية وتأسيس مركز لعمليات الشبكة الدولية في السلطنة وقد أسهمت كل هذه المشاريع الاستراتيجية في جعل السلطنة واحدة من أبرز وجهات الاستثمار العالمية.

وينظم اجتماع مؤتمر الشرق الأوسط للمشغلين العالميين فعالياته في كل من قارة أفريقيا، وآسيا، وأمريكا الجنوبية، وأوروبا والشرق الأوسط يحضرها مسؤولون تنفيذيون في مختلف مجالات الاتصالات، وتتضمن كل فعالية لقاءات تعارف في مجال الأعمال إضافة إلى كلمات رئيسية يلقيها متحدثون بارزون في مجالهم، واجتماعات فردية ومجموعة من الأنشطة المختلفة.

 

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