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إسراء السيابية تحصد أول ميدالية للسلطنة في "المبارزة" بالإمارات

السبت 23 نوفمبر 2019 06:47 م بتوقيت مسقط

إسراء السيابية تحصد أول ميدالية للسلطنة في "المبارزة" بالإمارات

 

دبي- العمانية

حصلت اللاعبة إسراء بنت سيف السيابية على أول ميدالية للسلطنة في لعبة المبارزة خلال مشاركتها في بطولة الاتحاد للمبارزة التي أقيمت بدبي بمشاركة 25 لاعبة في فئتها "سلاح الفلوريه" بحصولها على الميدالية البرونزية في البطولة.

وحول هذا الإنجاز قال خالد بن سعيد الشعيبي رئيس اللجنة العمانية للمبارزة إن الميدالية تأتي بعد الجهد الذي بذلته اللاعبة خلال فترة التدريب تحت إشراف المدرب التونسي هشام كرشود وكذلك في البطولة التي تخوضها كأصغر لاعبة فيها بمشاركة لاعبات يمتلكن الخبرة في مثل هذه المنافسات.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية: "سعت اللجنة العمانية للمبارزة منذ تأسيسها في يناير 2019، إلى تأسيس ونشر رياضة المبارزة في السلطنة واستقطاب الشباب والفتيات لممارسة هذه الرياضة النبيلة التي تعتبر من أوائل الألعاب الأولمبية". وأضاف الشعيبي أن اللجنة وضعت منذ تأسيسها رؤية تتمثل في الوصول إلى الألعاب الأولمبية وتحقيق ميدالية أولمبية للسلطنة، مقدمًا شكره في الوقت نفسه لوزارة الشؤون الرياضية واللجنة الأولمبية العمانية وكافة الجهات الراعية التي دعمت اللجنة وقدمت كافة التسهيلات.

يشار إلى أن البطولة تتضمن عدة مسابقات تحت 15 عاما و20 عاما للفتيات والشباب للأسلحة الثلاثة "الايبيه والفلوريه والسابر" التي نظمها اتحاد الإمارات للمبارزة بصالة أسماء بنت النعمان بإمارة دبي بمشاركة إجمالية بلغت 220 لاعبا ولاعبة.

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