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سفارة سلطنة عمان بتونس تحتفل بالعيد الوطني 49 المجيد

السبت 23 نوفمبر 2019 06:37 م بتوقيت مسقط

سفارة سلطنة عمان بتونس تحتفل بالعيد الوطني 49 المجيد

 

مسقط – الرؤية

نظم سعادة السفير سعود بن علي الرقيشي، سفير السلطنة المعتمد بالجمهورية التونسية، حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني الـ49 المجيد بفندق لايكو بالعاصمة التونسية، وذلك مساء يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2019م، ومثّل الحكومة التونسية في حفل السفارة معالي الدكتورة سنية بالشيخ وزيرة شؤون الشباب والرياضة وسعادة عادل الجربوعي كاتب الدولة (وكيل وزارة) لدى وزير النقل.

وحضر الحفل عددٌ من الوجوه السياسية البارزة في تونس من بينهم، معالي الدكتور عبدالعزيز بن عاشور، وزير  الثقافة سابقًا ومعالي الدكتور عبداللطيف عبيد وزير التربية سابقا، وسعادة هشام بيوض، كاتب عام (وكيل) وزارة الشؤون الخارجية التونسية، وسعادة السفير، محمود الخميري بديوان وزارة الشؤون الخارجية التونسية، وسعادة حمودة الريحاني سفير تونس لدى السلطنة سابقاً، وسعادة فرهد خليف سفير الجمهورية التونسية لدى السلطنة سابقاً والأستاذة عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر.

وشهد الحفل حضور عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدة بتونس وعدد من الجامعيين والإعلاميين والفنانين والمثقفين التونسيين والطلبة العمانيين الدارسين بتونس.

واشتمل الحفل على لوحتين بانوراميتين كبيرتين تحكيان حاضر عمان وموروثها الحضاري والتاريخي بالسلطنة وتبرز المقومات السياحية بالسلطنة، إضافة إلى عرض الوثائقيين «عُمان إنجازات تتواصل» و«الموانئ العمانية والخدمات اللوجستية» وأغاني وموسيقى عمانية وطنية تمَّ بثها خلال الحفل.

 

 

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