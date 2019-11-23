نادي الصم بالبريمي يحتفل بالعيد الوطني 49 المجيد

البريمي- سيف المعمري

احتفل أعضاء نادي الصم بمحافظة البريمي بالعيد الوطني 49 المجيد، تحت رعاية سعادة أحمد بن فارس العزاني عضو مجلس الشورى ممثل ولاية البريمي بمقر نادي الصم بالبريمي بحضور ومشاركة أساتذة الصم وأولياء أمورهم وتضمن فقرات الحفل بداية مع السلام السلطاني بلغة الإشارة.

وقدم محمد بن عبدالحكيم البلوشي رئيس النادي كلمة ترحيبية رحَّب فيها براعي الحفل والحضور هنأهم فيها بهذه المناسبة العزيزة، داعياً الله أن يحفظ حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وأن يمد في عمره.

وشاهد الحضور عرضا مرئيا بعنوان «عمان قابوس» من إنتاج نادي الصم بالبريمي ثم ألقى الشاعر راشد الغيثي قصيدة وطنية عبَّر فيها عن حب الوطن، وفي ختام الحفل قام راعي الحفل والحضور بالتقاط صورة جماعية وتناول وجبة العشاء.