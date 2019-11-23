والي البريمي يقيم حفل استقبال بمناسبة العيد 49 المجيد

البريمي - سيف المعمري

استقبل سعادة الشيخ صالح بن ذياب بن سعيد الربيعي والي البريمي، جموع المُهنئين بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، بمنتجع السلام جراند بالبريمي، بحضور سعادة السيد خليفة بنت المرداس البوسعيدي محافظ البريمي، وأصحاب الفضيلة القضاة، والمكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة الولاة وأعضاء مجلس الشورى، وأعضاء المجلس البلدي، والمشايخ، والرشداء، ومديري العموم ومديري الدوائر بالمؤسسات الحكومية، وجمع من المواطنين والمقيمين من أبناء المحافظة، حيث قُدِّمت القهوة والحلوى العُمانية ووجبة الغداء للحضور.

وتبتهج ولاية البريمي بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد بتنظيم من خلال إقامة الاحتفالات في المراكز التجارية والحدائق والمتنزهات بالولاية، كما تُقام الفعاليات الثقافية والندوات ابتهاجًا بهذه المناسبة، وتحقق لولاية البريمي منجزات في مختلف المجالات في عهد النهضة المباركة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-.