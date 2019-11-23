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أكثر من 400 شخص يشاركون في مسيرة الولاء والعرفان بالبريمي

السبت 23 نوفمبر 2019 05:39 م بتوقيت مسقط

أكثر من 400 شخص يشاركون في مسيرة الولاء والعرفان بالبريمي

 

 

البريمي - سيف المعمري

 

نظَّم فريق البريمي الخيري مسيرة ولاء وعرفان للمقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم-حفظه الله ورعاه- بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد بمشاركة أكثر من 400 من المواطنين والمقيمين بالمحافظة.

وانطلقت المسيرة من بوابة البريمي وحتى دوار النهضة بالولاية ورفع المشاركون أعلام السلطنة وصور جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، وجاءت المسيرة استكمالا للمسيرات السابقة التي نظمها الفريق تحت شعار قابوس المحبة والسلام.

وابتهل المشاركون بالدعاء الخالص أن يديم على جلالته نعمة الصحة والعافية وأن يعيد المناسبات السعيدة على جلالته وعُمان باليمن والخير والبركات.

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