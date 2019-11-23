مطرح تشهد احتفالات عدة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد

الرؤية - عيسى بن عبدالله القصابي

شهدت ولاية مطرح العديد من الاحتفالات بمُناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد حيث رعى هذه الاحتفالات السيد محمد بن أحمد البوسعيدي نائب والي مطرح.

واحتفل بنك صحار الدولي بالعيد الوطني ٤٩ المجيد بالمقر الرئيسي للبنك واشتمل الحفل على تقديم العروض التراثية والفنون الجميلة، وبعد ذلك تمَّ تقديم نبذة عن البنك وما حققه من إنجازات في ظل القيادة الرشيدة لمولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وبعد ذلك تم السحب على الجوائز النقدية.

واحتفل هايبر ماركت اللولو بالعيد الوطني المجيد ٤٩ واشتمل الحفل على عروض الفنون التقليدية والتراثية وأيضاً تخلل الحفل عرض عن مسيرة مولانا جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم والإنجازات التي تحقق في ظل القيادة الرشيدة، وبعد ذلك أجرى السيد جولة شملت المحلات التجارية.

وقدمت المدرسة الهندية احتفالًا بالعيد الوطني المجيد ٤٩ خلال الحفل عروض الفنون التقليدية والتراثية والعروض الهندية وعرض تقديمي عن المدرسة ثم قام السيد بجولة شملت صفوف المدرسة والتوقيع على سجل الزوار.