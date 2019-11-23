استمرار فرص هطول الأمطار على ولايات السلطنة حتى الاثنين المقبل

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس صحو إلى غائم جزئيا على محافظات مسقط وجنوب الشرقية والوسطى وظفار مع فرص الهطول أمطار متفرقة على محافظة جنوب الشرقية.

ونبهت إلى أن البحر سيكون متوسط إلى هائج الموج على سواحل بحر العرب وسواحل مسندم.

وتهب على محافظة مسندم وسواحل بحر عمان رياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة فيما تهب على بقية محافظات السلطنة رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة وتكون نشطة على الأجزاء الساحلية لبحر العرب.

وسجلت أعلى درجات الحرارة في مسقط ٢٦ وأدنى درجة حرارة ٢٠ درجة، وفي صلالة أعلى درجة حرارة ٢٩ وأدناها ٢٢.

وأوضحت الصور الجوية تكاثفات السحب المنخفضة على سواحل بحر عمان من مسندم وخط الباطنة ومسقط حتى صور مع تزايد فرص الأمطار المتفرقة يومي الأحد والاثنين القادمين.