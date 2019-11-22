بالصور.. رونالدينيو يشتري أول سيارة في معرض الرياض

أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية، أن النجم البرازيلي الشهير رونالدينيو اشترى أول سيارة في معرض الرياض للسيارات.

ونشرت الهيئة في حسابها على تويتر مجموعة من الصور للسيارة والنجم البرازيلي بصحبة رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ.