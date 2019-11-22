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بالفيديو .. اعتداء وحشي على مسلمة حبلى في أستراليا

الجمعة 22 نوفمبر 2019 01:50 م بتوقيت مسقط

بالفيديو .. اعتداء وحشي على مسلمة حبلى في أستراليا

 

انتشرت لقطات مروعة لامرأة حامل تتعرض لضرب مبرح من قبل شخص غريب في مقهى بمدينة سيدني الأسترالية، يوم الأربعاء 20 نوفمبر.

وكانت المرأة المسلمة، رنا الأسمر، وعمرها 31 عاما وهي في الشهر التاسع من حملها، تجلس مع أصدقائها في مقهى Bay Vista قبل وقوع الحادثة.

وتظهر لقطات كاميرات المراقبة كيف اقترب رجل من طاولة تجلس عليها نساء، ودون سابق إنذار، ضرب المرأة الحبلى بلكمات مبرحة. وبعد لحظات، ركض آخرون لمساعدتها.

ويمكن رصد صديقتها وهي تستخدم الكرسي لضرب المهاجم، بينما يحاول آخرون جره بعيدا. وتمكّن أصحاب المقهى من السيطرة على الرجل حتى وصلت الشرطة.

ونُقلت المرأة المصابة إلى مستشفى "ويستمييد" لمراقبة حالتها وتقييم حال جنينها، وخرجت إلى منزلها صباح يوم الخميس 21 نوفمبر.

وبهذا الصدد، قالت الشرطة إن المرأة لم تكن تعرف من هاجمها، ولكن عائلتها تعتقد أن الهجوم كان بدوافع عنصرية.

واعتقلت الشرطة ستيب لوزينا، وعمره 43 عاما، حيث امتثل أمام المحكمة يوم الخميس، بتهمة الاعتداء وإلحاق الأذى الجسدي الفعلي. وسيظل المتهم خلف القضبان حتى الشهر المقبل على الأقل.

وكشفت تقارير محلية أن لوزينا أطلق تعليقات "عنصرية" ضد الإسلام، قبل مهاجمته المرأة الحامل.

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