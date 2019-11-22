سعر نفط عمان يقترب من 65 دولارا

مسقط - العمانية

بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر يناير القادم، اليوم الجمعة 64.63 دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد ارتفاعًا بلغ 1.51 دولار مقارنة بسعر يوم أمس الخميس الذي بلغ 63.12 دولار أمريكي.