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تصاعد الغبار وأمطار متفرقة على بعض المناطق بالسلطنة

الجمعة 22 نوفمبر 2019 01:25 م بتوقيت مسقط

تصاعد الغبار وأمطار متفرقة على بعض المناطق بالسلطنة

مسقط - الرؤية

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى احتمال تصاعد الغبار والأتربة و انخفاض الرؤية الأفقية نظراً لهبوب رياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة على محافظات البريمي والظاهرة والوسطى وظفار.

وأضافت بأن الطقس سيكون صحوًا إلى غائم جزئيا على محافظات مسقط وشمال الشرقية وجنوب الشرقية والوسطى وظفار مع فرص لهطول أمطار متفرقة وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع احتمال انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الليل والصباح الباكر.

وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 29/ 20 وفي مدينة صلالة 30/ 24 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 31 درجة في ولايتي صور وثمريت وأدناها درجتين في جبل شمس.

 

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