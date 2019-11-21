الموجة الثانية من الأمطار تسقي مسقط .. ورصد خلايا رعدية على معظم المحافظات

مسقط - الرؤية

تشهد بعض المناطق بمحافظة مسقط حاليا، هطول الموجة الثانية من الأمطار، والتي تراوحت ما بين المتوسطة والغزيرة، وأدت الى نزول الشعاب وجريان عدد من الأودية.

وقد شهدت مناطق السيب وبوشر والخوض والخوير والعامرات أمطار متوسطة الغزارة.

وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية، قد نبهت من غزارة الأمطار المحتمل استمرارها على محافظات مسندم والبريمي وشمال وجنوب الباطنة، والداخلية، والظاهرة، ومسقط مساء اليوم الخميس، والتي تكون مصحوبة بهبوب رياح نشطة وتساقط لحبات البرد، مع نزول لبعض الأودية، وانخفاض الرؤية الأفقية، وارتفاع الموج على بحر عمان.

وأضافت بأنه تم رصد نشاط بعض الخلايا الرعدية المصاحبة للاخدود الجوي على أجزاء من محافظات الظاهرة والبريمي وشمال وجنوب الباطنة والداخلية والوسطى مع احتمال استمرار فرص نشاط الخلايا الرعدية المتفرقة وامتدادها لاحقا لتشمل محافظات مسقط وشمال وجنوب الشرقية وأجزاء من محافظة ظفار.

وأشارت إلى استمرار إرتفاع موج البحر (1.5-2.5 م) على سواحل بحر عمان و (1.5-2.0م) على سواحل بحر العرب نتيجة هبوب رياح شمالية غربية نشطة

وأهابت شرطة عمان السلطانية بالجميع أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات المائية ومجاري الأودية وأماكن المجمعات الكهربائية، وفي حال الاحتياج لأي مساعدة التواصل مع أقرب مركز شرطة.