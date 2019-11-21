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تعازي جلالة السلطان في وفاة سلطان بن زايد ينقلها شهاب بن طارق

الخميس 21 نوفمبر 2019 05:25 م بتوقيت مسقط

تعازي جلالة السلطان في وفاة سلطان بن زايد ينقلها شهاب بن طارق


مسقط - الرؤية
مبعوثًـا من قبل حضرة صاحب الجلالـة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- غادر البلاد مساء  اليوم صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد، متوجهًـا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة  الشقيقة لنقل تعازي جلالة السلطان المعظم في وفـاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو  رئيس الدولة.

ويرافق سموه في نقل التعازي معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني  وزير التنمية الاجتماعية وسعادة السفير  الدكتور خالد بن سعيد بن سالم الجرادي سفير السلطنة المعتمد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة  وسعادة الدكتور صالح بن سالم الرحبي أمين عام مكتب مستشار جلالة السلطان.

وكان في وداع  سموه  لدى مغادرته سعادة السفير  محمد بن سلطان السويدي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد لدى السلطنة

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