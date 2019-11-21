1416 طفلا حصلو على الحماية والرعاية بالسلطنة في 2018

مسقط – الرؤية

تلقى الخط الساخن لرعاية الطفولة في السلطنة عمان أكثر من 2000 مكالمة في عام 2018 بشأن حالات تتعلق برعاية الطفل في البلاد ، أي أكثر من ضعف الرقم الذي تلقاه في العام السابق ، وأدى ذلك إلى حصول 1،478 طفلاً على الحماية والرعاية في العام الفائت.



تم إنشاء الخط الساخن لرعاية الطفل ، وهو خدمة على مدار 24 ساعة ، من قبل وزارة التنمية الاجتماعية للإبلاغ عن قضايا سوء المعاملة التي يتعرض لها الأطفال، حيث بإمكان الكبار والأطفال استخدام هذه الخدمة ، وكذلك فاعلي الخير المهتمين والآباء والأقارب والأوصياء. تم تلقي 2046 مكالمة من خلال هذا الخط الساخن في عام 2018 ، وفقًا للتقرير السنوي للوزارة.



وقد ساهمت وزارة التنمية الاجتماعية في الإحصائيات ، كما شاركت في اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر ، وسائل حماية الطفل المختلفة التي يقومون بتطبيقها. ويعني زيادة الوعي بين الناس حول وجود هذا الخط الساخن أنهم على استعداد متزايد للإبلاغ عن حالات إهمال الأطفال.



وقال مساعد مدير دائرة الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية قاسم العمري ل"الشبيبة" إن عدد الاتصالات في عام 2018 ، زاد إلى ضعف ما كان عليه في العام السابق ، وهو أمر إيجابي ويعد دليلا على زيادة وعي المجتمع بقضايا حماية الطفل ومعرفتهم بدور لجان حماية الأطفال .