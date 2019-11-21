الخميس, 21 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
23 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

اعتماد 53 قرار تثمين لممتلكات متأثرة بمشاريع المنفعة العامة

الخميس 21 نوفمبر 2019 02:31 م بتوقيت مسقط

اعتماد 53 قرار تثمين لممتلكات متأثرة بمشاريع المنفعة العامة

 

 

مسقط – الرؤية

عقدت لجنة حصر وتثمين الممتلكات اجتماعها الثامن لهذا العام 2019م بديوان عام وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، برئاسة سعادة المهندس علي بن محمد العبري وكيل الوزارة لشؤون موارد المياه المكلف بتسيير أعمال وكيل الوزارة لشؤون البلديات الإقليمية

وخلال  الاجتماع تم اعتماد (53) قرار تثمين لممتلكات متأثرة بمشاريع المنفعة العامة كمشروع طريق الباطنة الساحلي ، ومشروع طريق الشرقية السريع ومشروع منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات بولاية صور المرحلة الثانية، بالإضافة إلى مشروع ازدواجية الطريق من دوار الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال إلى دوار بلاد صور.

حضر الاجتماع عدد من أصحاب السعادة الولاة وأعيان الولايات التي شملتها قرارات التثمين وأعضاء اللجنة الممثلين للجهات الحكومية المعنية.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

25 أبريل 2016

اعتماد 117 قرار تثمين لممتلكات متأثرة بمشاريع المنفعة العامة

المزيد

21 مارس 2016

اعتماد 148 قرار تثمين لممتلكات متأثرة بمشاريع المنفعة العامة

المزيد

26 مايو 2015

اعتماد 127 قرار تثمين لممتلكات متأثرة بمشاريع المنفعة العامة

المزيد

12 مارس 2019

اعتماد 135 قرار تثمين لممتلكات متأثرة بمشاريع المنفعة العامة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تنبيه ثانٍ بغزارة الأمطار على عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

تعليق الدراسة في عدد من المحافظات

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تنفيذ أول معاملة تجريبية لتقنية "بلوك تشين" في السلطنة

الاقتصاد - محلي

السفير الإماراتي: جلالة السلطان يقود عُمان نحو مزيد التنمية الشاملة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

وزارة التربية والتعليم تحتفي بالذكرى السنوية الـ36 لتنصيب جلالته كشافا أعظم للسلطنة

المحليات - تعليم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أنباء عن مشاركة السعودية والبحرين في "خليجي 24 "

رياضة - دولي

إجازة العيد الوطني للقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على بعض المناطق

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

القبض على صاحب فيديو "الاعتداء بالضرب" .. وضبط 5 أشخاص بتهمة السرقة

المحليات - شرطة

قانون "مزاولة الطب" يحدد ضوابط إجراء "التحويل الجنسي"

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة