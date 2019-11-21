مسقط – الرؤية

عقدت لجنة حصر وتثمين الممتلكات اجتماعها الثامن لهذا العام 2019م بديوان عام وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، برئاسة سعادة المهندس علي بن محمد العبري وكيل الوزارة لشؤون موارد المياه المكلف بتسيير أعمال وكيل الوزارة لشؤون البلديات الإقليمية

وخلال الاجتماع تم اعتماد (53) قرار تثمين لممتلكات متأثرة بمشاريع المنفعة العامة كمشروع طريق الباطنة الساحلي ، ومشروع طريق الشرقية السريع ومشروع منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات بولاية صور المرحلة الثانية، بالإضافة إلى مشروع ازدواجية الطريق من دوار الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال إلى دوار بلاد صور.

حضر الاجتماع عدد من أصحاب السعادة الولاة وأعيان الولايات التي شملتها قرارات التثمين وأعضاء اللجنة الممثلين للجهات الحكومية المعنية.