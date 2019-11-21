تنبيه ثانٍ بغزارة الأمطار على عدد من محافظات السلطنة

مسقط - الرؤية

نبهت المديرية العامة للأرصاد الجوية من غزارة الأمطار المحتمل استمرارها على محافظات مسندم والبريمي وشمال وجنوب الباطنة، والداخلية، والظاهرة، ومسقط، خلال الساعات المقبلة، والتي تكون مصحوبة بهبوب رياح نشطة وتساقط لحبات البرد، مع نزول لبعض الأودية، وانخفاض الرؤية الأفقية، وارتفاع الموج على بحر عمان.

وأشارت إلى استمرار إرتفاع موج البحر (1.5-2.5 م) على سواحل بحر عمان و (1.5-2.0م) على سواحل بحر العرب نتيجة هبوب رياح شمالية غربية نشطة

وأهابت شرطة عمان السلطانية بالجميع أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات المائية ومجاري الأودية وأماكن المجمعات الكهربائية، وفي حال الاحتياج لأي مساعدة التواصل مع أقرب مركز شرطة.