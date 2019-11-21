يا موطن النور

داود بن ناصرالكحالي| سلطنة عمان

دُم شامخاً في سموٍ أيها العلمُ

تزهو بمجدِك في عليائِها القِممُ

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يا موطنٌ فوق هاماتِ العُلا قبسٌ

يهدي لنا النورَ ، فاجتُثت به الظلمُ

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هذه عُمانُ وأفنانُ الجمالِ بها

يسودوها السِلمُ والانصافُ والقيمُ

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قد قادها فوق أكنافِ الذُرى بطلٌ

من فيضِ حكمتهِ تسترشِدُ الأممُ

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هذه عُمانُ مناراتُ الهُدى وطنٌ

في ظل أشجارهِ ، يشهد لنا القلمُ

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هذه عُمان صريرِ الريحُ في لُججٍ

اللهُ أكبرُ ، و الأمواجُ تلتطمُ

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هذه عُمانُ عروسٌ للقلوبِ بها

معراجُ أفئدةٍ ، باللهِ تعتصمُ

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تااللهِ إن بلادي حُبها بدمي

بل إنها الروحُ،نبضُ القلبِ، والنسمُ

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أبناؤُنا عشقوا هذا الترابِ فما

سوى عُمانَ على إخلاصها فُطموا

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من حبها ترتوي النخلاتُ باسقةٌ

أفلاجها حار منها الحاذقُ الفهمُ

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قلاعها بل و راياتُ الشموخِ بها

والبارقاتُ مع الأغلاسِ تلتحمُ

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هذه عُمان ملاذ الزائرين بها

تهنا النفوسُ ، و تسمو الروحُ والهممُ

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ياشعبُ قد أكرم الرحمنُ موطنكم

بدعوةِ المصطفى تغشاكمُ النعمُ

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أجدادُنا وكذا الأجيالُ في وطني

طيبُ الخصالِ فلا سبوا و ما شتموا

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لا تسئل المجد عنا ، إن موطننا

فوق المجراتِ مجدٌ و هو يبتسمُ

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سل كُل من في بقاعِ الأرضِ يُنبئكم

ابنَ الغبيرا وإن جار العِداء علمُ

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نِعم المفدى سليلُ المجدِ من سعُدت

به عُمانُ، فطاب العيشُ واغتنموا

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نِعم المفدى، وريثُ المجدِ قائدنا

كأن كف نداهُ الغيثُ والديمُ

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قابوسُ وابتسمت كُلُ القلوبِ هُنا

حيثُ البيوتِ دعاءٌ ، والقلوبُ فمُ