الخميس, 21 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
21 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

يا موطن النور

الخميس 21 نوفمبر 2019 08:57 ص بتوقيت مسقط

يا موطن النور

 

داود بن ناصرالكحالي| سلطنة عمان

 

دُم شامخاً في سموٍ أيها العلمُ

تزهو بمجدِك في عليائِها القِممُ

//

يا موطنٌ فوق هاماتِ العُلا قبسٌ

يهدي لنا النورَ ، فاجتُثت به الظلمُ

//

هذه عُمانُ وأفنانُ الجمالِ بها

يسودوها السِلمُ والانصافُ والقيمُ

//

قد قادها فوق أكنافِ الذُرى بطلٌ

من فيضِ حكمتهِ تسترشِدُ الأممُ

//

هذه عُمانُ مناراتُ الهُدى وطنٌ

في ظل أشجارهِ ، يشهد لنا القلمُ

//

هذه عُمان صريرِ الريحُ في لُججٍ

اللهُ أكبرُ ، و الأمواجُ  تلتطمُ

//

 هذه عُمانُ عروسٌ للقلوبِ بها

معراجُ أفئدةٍ ، باللهِ تعتصمُ

//

تااللهِ إن بلادي حُبها بدمي

بل إنها الروحُ،نبضُ القلبِ، والنسمُ

//

أبناؤُنا عشقوا هذا الترابِ فما

سوى عُمانَ على إخلاصها فُطموا 

//

من حبها ترتوي النخلاتُ باسقةٌ

أفلاجها حار منها الحاذقُ الفهمُ

//

قلاعها بل و راياتُ الشموخِ بها     

والبارقاتُ مع الأغلاسِ  تلتحمُ

//

هذه عُمان ملاذ الزائرين بها

تهنا النفوسُ ، و تسمو الروحُ والهممُ

//

ياشعبُ قد أكرم الرحمنُ موطنكم

بدعوةِ المصطفى تغشاكمُ النعمُ

//

أجدادُنا وكذا الأجيالُ في وطني

طيبُ الخصالِ فلا سبوا و ما شتموا

//

لا تسئل المجد عنا ، إن موطننا

فوق المجراتِ مجدٌ و هو يبتسمُ

//

سل كُل من في بقاعِ الأرضِ يُنبئكم

ابنَ الغبيرا  وإن جار العِداء علمُ

//

نِعم المفدى سليلُ المجدِ من سعُدت

به عُمانُ،  فطاب العيشُ واغتنموا

//

نِعم المفدى، وريثُ المجدِ قائدنا

كأن كف نداهُ الغيثُ والديمُ

//

قابوسُ وابتسمت كُلُ القلوبِ هُنا

حيثُ البيوتِ دعاءٌ ، والقلوبُ فمُ

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

15 نوفمبر 2017

الدلالة العددية لثنائية النور والظلام في سورة النور(2)

المزيد

31 مارس 2018

تقرير بريطاني: السلطنة موطن مميز للغواصين في العالم

المزيد

21 أبريل 2015

الأردن.. موطن الحضارات العريقة ومهبط الرسالات السماوية

المزيد

18 مارس 2018

ملتقى المحامين يوصي بتطبيق الإعلان القضائي بوسائل الاتصال الحديثة والإلزام باتخاذ موطن إلكتروني

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

تعليق الدراسة في عدد من المحافظات

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تنفيذ أول معاملة تجريبية لتقنية "بلوك تشين" في السلطنة

الاقتصاد - محلي

السفير الإماراتي: جلالة السلطان يقود عُمان نحو مزيد التنمية الشاملة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

وزارة التربية والتعليم تحتفي بالذكرى السنوية الـ36 لتنصيب جلالته كشافا أعظم للسلطنة

المحليات - تعليم

تعطل معظم الإشارات المرورية في مسقط

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أنباء عن مشاركة السعودية والبحرين في "خليجي 24 "

رياضة - دولي

إجازة العيد الوطني للقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على بعض المناطق

المحليات - أخبار

قانون "مزاولة الطب" يحدد ضوابط إجراء "التحويل الجنسي"

المحليات - أخبار

القبض على صاحب فيديو "الاعتداء بالضرب" .. وضبط 5 أشخاص بتهمة السرقة

المحليات - شرطة

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة