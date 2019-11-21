يا موطن النور

داود بن ناصرالكحالي| سلطنة عمان
دُم شامخاً في سموٍ أيها العلمُ
تزهو بمجدِك في عليائِها القِممُ
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يا موطنٌ فوق هاماتِ العُلا قبسٌ
يهدي لنا النورَ ، فاجتُثت به الظلمُ
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هذه عُمانُ وأفنانُ الجمالِ بها
يسودوها السِلمُ والانصافُ والقيمُ
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قد قادها فوق أكنافِ الذُرى بطلٌ
من فيضِ حكمتهِ تسترشِدُ الأممُ
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هذه عُمانُ مناراتُ الهُدى وطنٌ
في ظل أشجارهِ ، يشهد لنا القلمُ
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هذه عُمان صريرِ الريحُ في لُججٍ
اللهُ أكبرُ ، و الأمواجُ تلتطمُ
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هذه عُمانُ عروسٌ للقلوبِ بها
معراجُ أفئدةٍ ، باللهِ تعتصمُ
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تااللهِ إن بلادي حُبها بدمي
بل إنها الروحُ،نبضُ القلبِ، والنسمُ
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أبناؤُنا عشقوا هذا الترابِ فما
سوى عُمانَ على إخلاصها فُطموا
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من حبها ترتوي النخلاتُ باسقةٌ
أفلاجها حار منها الحاذقُ الفهمُ
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قلاعها بل و راياتُ الشموخِ بها
والبارقاتُ مع الأغلاسِ تلتحمُ
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هذه عُمان ملاذ الزائرين بها
تهنا النفوسُ ، و تسمو الروحُ والهممُ
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ياشعبُ قد أكرم الرحمنُ موطنكم
بدعوةِ المصطفى تغشاكمُ النعمُ
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أجدادُنا وكذا الأجيالُ في وطني
طيبُ الخصالِ فلا سبوا و ما شتموا
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لا تسئل المجد عنا ، إن موطننا
فوق المجراتِ مجدٌ و هو يبتسمُ
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سل كُل من في بقاعِ الأرضِ يُنبئكم
ابنَ الغبيرا وإن جار العِداء علمُ
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نِعم المفدى سليلُ المجدِ من سعُدت
به عُمانُ، فطاب العيشُ واغتنموا
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نِعم المفدى، وريثُ المجدِ قائدنا
كأن كف نداهُ الغيثُ والديمُ
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قابوسُ وابتسمت كُلُ القلوبِ هُنا
حيثُ البيوتِ دعاءٌ ، والقلوبُ فمُ