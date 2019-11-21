جلالة السلطان يتلقى شكر رؤساء كازاخستان وأفغانستان والمفوضية الأوروبية

مسقط - العمانية

تلقَّى حَضْرَة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- برقيَّة شكر جوابية من فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان؛ ردًّا على برقية جلالته المهنئة له بمناسبة انتخابه رئيسًا جديدًا لبلاده.. أعربَ من خلالها عن جزيل شكره وخالص تقديره لجلالة السلطان المعظم على تهنئة جلالته له، مُتمنيًا لجلالته موفور الصحة ودوام العافية، وللشعب العُماني التقدم والازدهار، ولعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين مزيدًا من التطور والنماء.

كما تلقَّى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- برقيَّة شكر جوابية من فخامة اﻟﺮﺋﻴﺲ الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية؛ ردًّا على برقية جلالته المهنئة له بذكرى استقلال بلاده.. أعرب فخامته من خلالها عن سروره وامتنانه لجلالة السلطان المعظم على تهاني جلالته وتمنياته الطيبة له، مُتمنيًا لجلالته موفور الصحة والعافية، وللشعب العماني مزيدًا من الرفاهية والتقدم والازدهار، ومؤكدًا استمرار العمل على تطوير العلاقات الثنائية القائمة بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.

وتلقَّى حَضْرَة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- برقية شكر جوابية من معالي أورسولا فون دير لين رئيسة المفوضية الأوروبية؛ ردًا على برقية جلالته المهنئة لها بمناسبة انتخابها رئيسة للمفوضية.. ضمَّنتها خالص شكرها وامتنانها لجلالة السلطان المعظم على تهنئة جلالته لها، معربة عن تطلعها لتوطيد التعاون القائم بين السلطنة والاتحاد الأوروبي.