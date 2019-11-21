الخميس, 21 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
21 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

بن علوي يستعرض تعزيز التعاون مع الجزائر وماليزيا

الخميس 21 نوفمبر 2019 08:50 ص بتوقيت مسقط

بن علوي يستعرض تعزيز التعاون مع الجزائر وماليزيا

 

مسقط - العمانية

استقبلَ مَعَالي يُوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، بمكتبه، أمس، معالي صبري بوقدوم وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، والذي يقوم بزيارة رسمية للسلطنة.

وتمَّ خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في كافة المجالات، كما تمَّ تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية والأمور ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، بمقر الوزارة أمس، معالي سيف الدين عبدالله وزير الخارجية الماليزي. جَرَى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية الوطيدة وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. كما جرى تبادل وجهات النظر حول التطورات في المنطقة والمساعي المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار فيها. وقدم معالي الضيف الماليزي الدعوة للسلطنة للمشاركة في قمة كوالالمبور 2019 حول القضايا الإسلامية المقرر انعقادها في العاصمة الماليزية كوالالمبور، خلال شهر ديسمبر المقبل.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

11 أبريل 2018

بن علوي يستعرض تعزيز علاقات التعاون مع البحرين وطاجيكستان والهند

المزيد

17 فبراير 2016

بن علوي يستعرض مع وزير الخارجية القطري سبل تعزيز علاقات التعاون

المزيد

09 يناير 2017

جلسة مباحثات عمانية مصرية لمناقشة تعزيز التعاون الثنائي.. وبن علوي يستعرض مع شكري القضايا الإقليمية

المزيد

22 يونيو 2016

بن علوي يستعرض تعزيز العلاقات مع الهند

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

تعليق الدراسة في عدد من المحافظات

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تنفيذ أول معاملة تجريبية لتقنية "بلوك تشين" في السلطنة

الاقتصاد - محلي

السفير الإماراتي: جلالة السلطان يقود عُمان نحو مزيد التنمية الشاملة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

وزارة التربية والتعليم تحتفي بالذكرى السنوية الـ36 لتنصيب جلالته كشافا أعظم للسلطنة

المحليات - تعليم

تعطل معظم الإشارات المرورية في مسقط

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أنباء عن مشاركة السعودية والبحرين في "خليجي 24 "

رياضة - دولي

إجازة العيد الوطني للقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على بعض المناطق

المحليات - أخبار

قانون "مزاولة الطب" يحدد ضوابط إجراء "التحويل الجنسي"

المحليات - أخبار

القبض على صاحب فيديو "الاعتداء بالضرب" .. وضبط 5 أشخاص بتهمة السرقة

المحليات - شرطة

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة