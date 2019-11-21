بن علوي يستعرض تعزيز التعاون مع الجزائر وماليزيا

مسقط - العمانية

استقبلَ مَعَالي يُوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، بمكتبه، أمس، معالي صبري بوقدوم وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، والذي يقوم بزيارة رسمية للسلطنة.

وتمَّ خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في كافة المجالات، كما تمَّ تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية والأمور ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، بمقر الوزارة أمس، معالي سيف الدين عبدالله وزير الخارجية الماليزي. جَرَى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية الوطيدة وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. كما جرى تبادل وجهات النظر حول التطورات في المنطقة والمساعي المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار فيها. وقدم معالي الضيف الماليزي الدعوة للسلطنة للمشاركة في قمة كوالالمبور 2019 حول القضايا الإسلامية المقرر انعقادها في العاصمة الماليزية كوالالمبور، خلال شهر ديسمبر المقبل.