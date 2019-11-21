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تنفيذ أول معاملة تجريبية لتقنية "بلوكتشين" في السلطنة

الخميس 21 نوفمبر 2019 08:49 ص بتوقيت مسقط

مسقط - الرؤية

أعلنتْ مجموعة النفط العمانية وأوربك عن تنفيذ أول معاملة تجريبية باستخدام سلسلة الكتل "بلوكتشين" في السلطنة؛ وذلك بالتعاون مع بنك إتش.إس.بي.سي-عُمان؛ تزامناً مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد.

وتمَّ إصدار اعتماد مالي رقمي باستخدام منصة سلسلة الكتل ( بلوكتشين)، والذي تمَّ إنشاؤه مع البنك لصالح مجموعة النفط العمانية وأوربك كمستفيد. واشتملت المعاملة على شحنة من مادة البولي بروبيلين التي تستخدم على نطاق واسع من التطبيقات. وقال أندرو لونج الرئيس التنفيذي لبنك إتش.إس.بي.سي-عمان: "يُعد بنك إتش.إس.بي.سي البنك الرائد عالميًّا في مجال التمويل التجاري؛ حيث يدعم التقنيات الحديثة؛ مثل: المنصة الفردية لسلسلة الكتل (بلوكتشين)، لجعل التجارة العالمية أسرع وأسهل وأكثر أمانًا. وقد حصل بنك إتش.إس.بي.سي-عُمان خلال الـ71 سنة الماضية على العديد من الامتيازات السباقة في البلاد؛ بما في ذلك كونه أول بنك يوفر أجهزة الصرف الآلي ومنصة للخدمات المصرفية عبر الإنترنت. ويُعتبر تنفيذ أول صفقة تجارية من سلسلة الكتل (بلوكتشين) نقلةً نوعيةً في السلطنة، وتفتح آفاقًا جديدة في دفع التقنيات الرقمية في القطاع المالي إلى الأمام، وأود الإشارة إلى أنَّ دعم البنك المركزي العماني لعب دورًا رئيسيًّا في نجاح هذه المعاملة في هذا الوقت القصير.

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