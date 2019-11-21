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وزير الخدمة المدنية يكرم الغافري والندابي

الخميس 21 نوفمبر 2019 08:43 ص بتوقيت مسقط

وزير الخدمة المدنية يكرم الغافري والندابي

مسقط – الرؤية
نظم معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية، مؤخراً حفل تكريم للمكرم الدكتور حماد بن حمد بن عابد الغافري (مستشار وزارة الخدمة المدنية سابقاً)، وذلك بمناسبة صدور المرسوم السلطاني رقم 77/2019 بتعيينه عضواً بمجلس الدولة.
في بداية الحفل ألقى معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية كلمة أعرب خلالها عن شكره وتقديره للمكرم الدكتور حماد على الجهود التي بذلها في مشواره الوظيفي الممتد لأكثر من 49 عاماً، كانت عامرة بالإنجازات والإخلاص لهذا الوطن، تشرف خلالها بالعديد من مواقع القيادة، منها 18 عاماً بوزارة الخدمة المدنية.

وأثنى معاليه على التاريخ الوظيفي الطويل للمكرم الدكتور والثقة المستمرة التي حظي بها من القيادة الحكيمة على مدى الأعوام، من خلال توليه عددا من المناصب الرفيعة، كما شكر معاليه الدكتور على الجهود المقدرة التي بذلها خلال عمله بالوزارة كمستشار للوزارة، كان فيها مرجعاً إدارياً، وكفاءة من الكفاءات الإدارية الكبيرة التي يعول عليها في العمل الإداري والقانوني، كما حظي بثقة وتقدير كافة موظفي الوزارة.
وبدوره قدم المكرم الدكتور حماد بن حمد الغافري الشكر والتقدير لمعالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية، وموظفي الوزارة على ما وجده منهم جميعاً من تعاون في تأدية الأعمال المكلف بها، معرباً عن بالغ شكره واعتزازه بهذه اللفتة الطيبة، التي تعكس الاهتمام الذي توليه الوزارة لمنتسبيها، وتمنياته للجميع التوفيق.
كما كرم معالي الشيخ خلال الحفل، سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن ناصر الندابي (وكيل الوزارة لشؤون الخدمة المدنية سابقاً)، وذلك بمناسبة صدور المرسوم السلطاني رقم 78/2019 بتعيينه أميناً عاماً لمجلس الشورى.
وأعرب معاليه خلال كلمته بهذه المناسبة عن خالص شكره وتقديره على الجهود التي بذلها سعادته في مشواره الوظيفي بالوزارة وإسهاماته المقدرة التي أثرى به الوزارة من خلال وظيفته فيها كوكيل للوزارة، متمنياً معاليه له التوفيق في حياته العملية بمنصبه الجديد.
حضر التكريم سعادة السيد سالم بن مسلم بن علي البوسعيدي وكيل الوزارة لشؤون التطوير الإداري ومديرو العموم ومديرو الدوائر وعدد من الموظفين من وزارة الخدمة المدنية.

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