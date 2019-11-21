استعراض أنشطة "الوطنية لرعاية المعاقين" وفق استراتيجية العمل الاجتماعي

مسقط- الرؤية

عقد أمس الاجتماع السنوي للجنة الوطنية لرعاية المُعاقين برئاسة معالي الشيخ محمد سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة الوكلاء من مختلف المؤسسات ذات العلاقة، وذلك بمركز التقييم والتأهيل بالمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بالخوض.

ورحب معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية بأعضاء اللجنة، مشيدا بالدور الكبير الذي يقومون به لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بالسلطنة وتقديم كافة التسهيلات التي من شأنها أن تساهم في تسهيل حياتهم اليومية بمختلف الجوانب. وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من النقاط ذات الأهمية؛ حيث تم التطرق إلى تفعيل قضايا الإعاقة من خلال إعداد خطط إعلامية توعوية أو تقديم خدمات وتسهيلات معينة من قبل الجهات ذات العلاقة، ويأتي ذلك من خلال عمل كتيبات أو نشرات استرشادية بالميزات والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بكل جهة، وإبراز قضايا الإعاقة عن طريق البرامج الإذاعية والتلفزيونية .

كما تمَّ التأكيد على إطلاق مصطلح الأشخاص ذوي الإعاقه بدلاً من المصطلحات الأخرى كمصطلح ذوي الاحتياحات الخاصة أو أصحاب الهمم ليكون هذا المصطلح هو المتداول في مختلف المنصات الإعلامية أو المؤسسات الأخرى. وتضمن الاجتماع استعراض أنشطة اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين الواردة في استراتيجية العمل الاجتماعي (2016 -2025)، إضافة إلى عرض دليل برنامج "تفعيل أدوار الجهاز الإداري للدولة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، بجانب تنظيم حلقة نقاشية بعنوان "أهمية شغل وظائف في مجال الإعاقة" لأخصائيي التوجيه المهني بوزارة التربية والتعليم ليقوموا بدورهم في تثقيف وتوعية طلاب دبلوم التعليم العام لاختيار التخصصات التعليمية الجامعية في مجال الإعاقة.

وتطرقت اللجنة إلى وحدة التأهيل المتنقلة لولايتي محوت والدقم والتي سيتم تشغيلها قريبا بعد الانتهاء من بعض الأمور الفنية المتعلقة بالوحدة، إضافة إلى ركن الألعاب الخاص بالأطفال ذوي الإعاقة والذي يتم إنشاؤه بحدائق الصحوة بدعم من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال؛ حيث من المتوقع أن يتم افتتاحه قبل نهاية العام الجاري. وتم استعراض توصيات ملتقى "قادرون" الأول لتأهيل وتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة والذي تم تنظيمه خلال يونيو الماضي.