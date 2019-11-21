والي عبري يستقبل جموع المهنئين بالعيد الوطني 49 المجيد

عبري- ناصر العبري

استقبل سعادة الشيخ الدكتور خلف بن سالم الإسحاقي والي عبري في قاعة المهلب بن أبي صفرة بكلية العلوم التطبيقية بعبري يوم أمس جموع المواطنين المهنئين بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، وذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقامه سعادته بهذه المناسبة والذي حضره سعادة الشيخ سيف بن حمير آل مالك الشحي محافظ الظاهرة والشيخ علي بن محمد البوسعيدي نائب والي عبري والشيخ حمد بن سلطان البوسعيدي نائب والي عبري بنيابة حمراء الدروع وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وعدد من المسؤولين بالقطاعات الحكومية والأمنية ومن العسكريين والمدنيين والمشايخ والرشداء وأعضاء المجلس البلدي ومسؤولي مؤسسات القطاع الخاص.

وعبر المواطنون الذين توافدوا من مختلف مناطق وقرى ولاية عبري عن حبهم وولائهم للمقام السامي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- رافعين أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الجليلة ومجددين العهد والولاء وهم يبذلون كل الغالي والنفيس للسير على خطى جلالته والتفاني لخدمة هذا الوطن الأبي.

وتبادل سعادة الشيخ الدكتور والي عبري التهاني مع جموع المهنئين، معبرا عن صدق المشاعر والفرحة العارمة التي يعيشها المواطنون في ولاية عبري وربوع السلطنة وخارجها مبتهلين إلى الله جلت قدرته أن يحفظ لعمان قائدها المفدى، وأن يمن عليه بوافر الصحة والعافية والعمر المديد.

وقال سعادته إن حفل الاستقبال هذا يعد سمة من سمات مظاهر العيد انفرد بها أبناء هذا الوطن للتعبير عن عمق الولاء والعرفان لما حققه جلالته للشعب العماني من إنجازات على مدى تسعة وأربعين عاما.

تخلل حفل الاستقبال قصائد شعرية وطني في حب الوطن والقائد وفن العيالة لمدرسة سيف بن سلطان بعبري وعرض مرئي لخطب وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله- على مدى أعوام النهضة المباركة كما اشتمل العرض على الإنجازات التنموية في المجالات العسكرية والمدنية والتي تحفظ لهذا الوطن الأمن والاستقرار وتجعل المواطن يعيش حياة الرخاء ورغد العيش كما عبر المواطنون خلال أحاديثهم الجانبية عن فرحتهم برؤية جلالة السلطان- حفظه الله- خلال رعاية جلالته العرض العسكري ومتابعته السامية لذلك العرض.