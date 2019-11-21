إعلان الفائزين في مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم

الرؤية- محمد قنات

أعلن سعادة حبيب بن مُحمد الريامي الأمين العام لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم أمس الأربعاء أسماء الفائزين في مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في الدورة التاسعة والعشرين لعام 1440هـ/2019م، بحضور ممثلي عدد من وسائل الإعلام وذلك بقاعة المحاضرات بجامع السلطان قابوس الأكبر.

وقال سعادة الأمين العام لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم إنَّ إعلان النتائج والفائزين يأتي تزامناً مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الـ49 المجيد.

وجاء في المستوى الأول والمقرر له حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التجويد المتسابق محمد بن درويش الشقصي من مركز ولاية العامرات وجاء عبدالعزيز بن منير المسروري من مركز الخوض في المركز الثاني وأحمد بن عبدالله المعولي من مركز قريات في المركز الثالث وفي المستوى الثاني المقرر له حفظ أربعة وعشرين جزءا متتاليا مع التجويد حقق محمد بن سيف الرحبي من مركز الخوض المركز الأول وحور بنت سعيد المقبالية من مركز السويق المركز الثاني وحميد بن حمد السعيدي من مركز صحار المركز الثالث وفي المستوى الثالث المقرر له حفظ ثمانية عشـر جزءا متتاليا مع التجويد حقق سعيد بن عبدالله الحبسي المركز الأول ونال محمد بن سعيد الغماري من مركز قريات المركز الثاني وهشام بن عوض مقيبل من مركز صلالة المركز الثالث وفي المستوى الرابع المقرر له حفظ اثني عشر جزءا متتاليا مع التجويد توج محمد بن جاسم الهنداسي من مركز السويق بالمركز الأول وسالم بن سعيد المشرفي من مركز قريات بالمركز الثاني وعمار بن عبدالله الهادي من مركز العامرات بالمركز الثالث، وفي المستوى الخامـس المقرر له حفظ ستة أجزاء متتالية مع التجويـد حققت أروى بنت سعيد الحضرمية من مركز شناص المركز الأول والزهراء بنت سالم الوهيبية من مركز إبراء المركز الثاني ونواف بن مسعود الفارسي المركز الثالث، وفي المستوى السادس المقرر له حفظ 4 أجزاء متتالية مع التجويد حقق عاصم بن ناصر الجرادي من مركز قريات المركز الأول ومريم بنت هلال الحمحامية من مركز إبراء المركز الثاني وميسم بنت أحمد الحبسية من مركز سناو المركز الثالث وفي المستوى السابع المقرر له حفظ جزأين متتالين مع التجويد نالت تسنيم بنت سالم الشبلية من مركز إبراء المركز الأول وضي بنت محمد الحبسية من مركز إبراء المركز الثاني وإيمان بنت محمد العوفية من مركز السويق المركز الثالث.

وسجلت المنافسات النهائية تنافساً قوياً بين المتسابقين والمتسابقات في المستويات السبع من مستويات المسابقة والتي تمثلت في حفظ أجزاء محددة من القرآن الكريم حيث شارك في التصفيات النهائية 56 متسابقا ومتسابقة في المستويات السبع تنافسوا خلال ثلاثة أيام من التصفيات النهائية لنيل جوائز المسابقة التي شارك في نسختها التاسعة والعشرين 2140 متسابقا ومتسابقة خضعوا جميعهم لتصفيات أولية جابت عددا من محافظات السلطنة.

ونشأت مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم بموجب توجيه سام من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- إيماناً بأهمية الكتاب العزيز وهدفت إلى حث العمانيين على حفظ القرآن وتمثله والسير وفق منهجه وعلى هدي تعاليمه وتربية جيلٍ قرآني.