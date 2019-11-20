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الثلاثاء, 25 فبراير 2020
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تفاصيل الخبر
قرار بتعليق الدراسة بمدارس السلطنة
20 نوفمبر 2019 . الساعة 22:18 بتوقيت مسقط
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قررت وزارة التربية والتعليم تعليق الدراسة غدا الخميس في مدارس السلطنة بسبب الأمطار
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