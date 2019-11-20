تعليق الدراسة في عدد من المحافظات

مسقط- الرؤية

أعلنت وزارة التربية والتعليم تعليق الدراسة ليوم غد الخميس الموافق 2019/11/21 في المدارس الحكومية والخاصة في محافظات مسقط وشمال الباطنة وجنوب الباطنة والداخلية وشمال الشرقية.

وقالت الوزارة في بيان إنها اتخذت هذا القرار بعد التنسيق مع المعنيين في المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة. وأضافت أنه يتعين على بقية المديريات التعليمية في محافظات السلطنة تقدير وتقييم أوضاع مدارسها؛ لاتخاذ التدابير اللازمة واتخاذ القرار المناسب وفقا للأسس والمعايير المعمول بها في مثل هذه الحالات.