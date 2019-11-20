تنفيذ أول معاملة تجريبية لتقنية "بلوك تشين" في السلطنة

مسقط- الرؤية

أعلنت مجموعة النفط العمانية وأوربك عن تنفيذ أول معاملة تجريبية باستخدام سلسلة الكتل "بلوكتشين" في السلطنة، وذلك بالتعاون مع بنك إتش إس بي سي عُمان، تزامناً مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد.

وتم إصدار إعتماد مالي رقمي بإستخدام منصة سلسلة الكتل ( بلوك تشين) والذي تم إنشاؤه مع البنك لصالح مجموعة النفط العمانية وأوربك كمستفيد. وإشتملت المعاملة على شحنة من مادة البولي بروبيلين التي تستخدم على نطاق واسع من التطبيقات.

وقال أندرو لونج الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي عمان: "يُعد بنك إتش إس بي سي البنك الرائد عالمياً في مجال التمويل التجاري، حيث أنه يدعم التقنيات الحديثة مثل المنصة الفردية لسلسلة الكتل ( بلوك تشين)، لجعل التجارة العالمية أسرع وأسهل وأكثر أمانًا. وقد حصل بنك إتش إس بي سي عمان خلال الـ 71 سنة الماضية على العديد من الإمتيازات السباقة في البلاد، بما في ذلك كونه أول بنك يوفر أجهزة الصرف الآلي ومنصة للخدمات المصرفية عبر الإنترنت. ويعتبر تنفيذ أول صفقة تجارية من سلسلة الكتل (بلوك تشين) نقلة نوعية في السلطنة وتفتح آفاقًا جديدة في دفع التقنيات الرقمية في القطاع المالي إلى الأمام وأود الإشارة إلى أن دعم البنك المركزي العماني لعب دوراً رئيسياً في نجاح هذه المعاملة في هذا الوقت القصير".

ومعلقا على هذا الإنجاز، قال نزار اللواتي الرئيس المالي لمجموعة النفط العمانية وأوربك: "فخورون كمجموعة متكاملة بأن نكون من أوائل الشركات في المنطقة، التي تتخذ خطوات جادة في رقمنة التمويل التجاري، من خلال تجربة تكنولوجيا سلسلة الكتل والاستجابة للثورة الصناعية الرابعة، وقد ساهم إلتزام فريقنا وتعاون عملائنا والدعم الذي تلقيناه من البنك المركزي العماني وبنك إتش إس بي سي عُمان على تحقيق هذا الإنجاز".

وتؤكد هذه المعاملة الجدوى التجارية والتشغيلية لسلسلة الكتل كبديل لعمليات التبادل التقليدية للوثائق الورقية، حيث تساهم في انسيابية الاعتماد المالي عن طريق إستخدام جميع المستفيدين لمنصة واحدة بأكثر كفاءة .

فيما قال صادق اللواتي من دائرة المالية والإستراتيجية في مجموعة النفط العمانية وأوربك: "يُعد إستخدام المجموعة لسلسلة الكتل ’بلوك تشين‘ محطة مهمة في رحلتنا نحو الرقمنة، والتي بدأت بإستخدام الذكاء الإصطناعي، وتستمر لإحتضان تقنيات جديدة".

هذا ويستخدم نظام المنصة المفتوحة (R3 Corda ( تقنية ( بلوك تشين) لتتبع البيانات وإبقاء كافة الأطراف المعنية على تواصل دائم، وبالتالي تسريع التعاملات وفي ذات الوقت إبقاء كافة الأطراف على إطلاع دائم بمراحل تطور المعاملة. ومن شأن هذه الشفافية في التعامل أن تعطي الثقة لكافة المتعاملين، بما في ذلك البنك، وتجعل عمليات التعامل التجاري أكثر سهولةً.

وقال محمد منصور رئيس خدمات تمويل التجارة العالمية والذمم المالية لدى بنك إتش إس بي سي: "لا تخلو التطبيقات الرقمية من التحديات، إلا أن مجموعة النفط العمانية واوربك والبنك المركزي العماني وبنك إتش إس بي سي عُمان عملوا يداً بيد لتخطي هذه التحديات والدفع بالقطاع المالي في السلطنة ليتصدر مجال الصيرفة الحديثة".

وقال جيلس روتشاس مدير عام في الدائرة التجارية بمجموعة النفط العمانية وأوربك: "تمثل تجربة سلسلة الكتل منعطفا مهماً لتعزيز القيمة لدى عملائنا. كما نتقدم بالشكر لمصنع ابوظبي الوطني للسجاد جزء من مجموعة ADNIP في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعاونهم معنا في هذه المسيرة المهمة".

يشار إلى أن معاملة إستخدام سلسلة الكتل هو نظام مرن سيحدث ثورة في التجارة والأعمال الدولية. وهو سجل رقمي لمعاملات موثوقة يتم الاحتفاظ بها في العديد من الأجهزة المتصلة بشبكة لامركزية ، كما يمكن أن تكون تقنية سلسلة الكتل الجسر الذي يربط الشركاء التجاريين على مستوى العالم، بمشاركة البيانات بطريقة قابلة للتوسع، مما يجعل العملية التجارية أسرع وأكثر أمانًا وأقل تعقيدا، ويساهم في إتاحة فرص جديدة لعُمان في التجارة والاستثمار الدولي.