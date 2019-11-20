"جمعية المرأة" بصلالة تحتفل بالعيد الوطني المجيد

صلالة- وداد التميمية

احتفلت جمعية المرأة العمانية في صلالة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، تعبيرا عن امتنانها وولائها لباني نهضة عمان الحديثة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه.

وأقيم الاحتفال على مسرح الجمعية تحت رعاية نور بنت حسين بن علوي مقيبل رئيسة قسم الجمعيات وأندية الجاليات بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية، بحضور عضوات الجمعية.

وبدأ الحفل بالسلام السلطاني ثم ألقت ليلى الصارخي نائبة رئيسة الجمعية كلمة قالت فيها: "لنا الفخر بان نكون ابناء هذا الوطن وان نحتفل بهذا اليوم لنجدد الولاء والعرفان لقائد المسيرة وباني النهضة المفدى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم، فذكرى الثامن عشر من نوفمبر المجيد تتوشح بقلائد العز وتحكي مسيرة إنجازات عهد زاهر غيرت وجه الحياة في عمان ونقلتها الى رحابة الحداثة والمعاصرة مع الحفاظ على موروثها الاصيل والمجيد". وأضافت أن السلطنة شهدت نقلة تنموية في كل مجالات الحياة على امتداد أرض الوطن.

تلا ذلك قصيدة وطنية القتها الشاعرة أيام قنديل، ثم عرض فقرة تحت مسمى "الأمثال الشعبية"، ألقتها ثمنة هوبيس. كما تم تقديم قصيدة شعرية ألقتها عائشة العيدروس. إلى جانب فقرة "حكاية وطنية" قدمتها الكاتبة نوال الغسانية.